Умер пострадавший при сходе грузового состава под Владимиром

17.11.2020, 7:48, Новости дня

Мужчина, который пострадал при сходе с рельсов цистерн с мазутом в Коврове, умер в машине скорой помощи, рассказал главный врач центральной городской больницы Коврова Антон Зинченко.

«Мужчина скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи», – цитирует Зинченко ТАСС.

В понедельник на станции Новки-1 Камешковского района Владимирской области с рельсов сошли 30 цистерн с мазутом, в результате чего были нарушены габариты двух путей.

Ранее в Новосибирской области на станции Татарская с рельсов сошел 31 вагон. В августе на железнодорожной станции Иоссер в Коми с рельсов сошли 11 вагонов с углем. До этого в Щекинском районе Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой.