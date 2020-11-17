Миссия европейской ракеты-носителя Vega провалилась

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17.11.2020, 7:48, Новости дня

Европейская ракета-носитель Vega, стартовавшая с космодрома Куру, не смогла завершить миссию, сообщила компания-оператор Arianespace.

Vega VV17 с двумя спутниками на борту успешно стартовала с космодрома во Французской Гвиане. Однако через «восемь минут после старта миссии, после первого зажигания двигателя верхней ступени Avum, было обнаружено отклонение от траектории». Это повлекло «за собой потерю миссии», передают РИА «Новости» и ТАСС.

На орбиту собирались вывести аппараты SEOSAT-Ingenio (по заказу Европейского космического агентства и Испанского центра развития промышленных технологий) и TARANIS (по заказу Национального центра космических исследований Франции). Это второй сбой в истории эксплуатации Vega. Всего проведено 17 запусков ракеты-носителя с 2012 года (семь – в 2020 году).

Напомним, Vega по итогам сентябрьского пуска с космодрома Куру не смогла вывести на орбиту два из 53 американских микро- и наноспутников. В 2019 году запуск Vega с космодрома Куру с военным спутником Falcon Eye 1 Объединенных Арабских Эмиратов на борту завершился неудачей.



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