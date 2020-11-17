По отношению к доллару гривна официально подорожала до 28,11 грн/$

17.11.2020, 7:45, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 17 ноября.

Украинская валюта подорожала по отношению к доллару на одну копейку – с 28,12 грн/$ до 28,11 грн/$.

Курс гривны к евро упал на три копейки – с 33,21 грн/€ до 33,24 грн/€.

К российскому рублю гривна подешевела с 3,62 грн за 10 руб. до 3,67 грн за 10 руб.