По отношению к доллару гривна официально подорожала до 28,11 грн/$
17.11.2020, 7:45, Новости дня
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 17 ноября.
Украинская валюта подорожала по отношению к доллару на одну копейку – с 28,12 грн/$ до 28,11 грн/$.
Курс гривны к евро упал на три копейки – с 33,21 грн/€ до 33,24 грн/€.
К российскому рублю гривна подешевела с 3,62 грн за 10 руб. до 3,67 грн за 10 руб.
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