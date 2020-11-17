На Донбассе за сутки боевики один раз нарушили перемирие – штаб ООС

17.11.2020, 7:45, Новости дня

16 ноября боевики на Донбассе один раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 17 ноября проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“16 ноября со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. В течение дня наблюдалась тишина, однако в вечернее время с временно оккупированного поселка Пикузы враг открыл огонь из стрелкового оружия в направлении Гнутово”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре уточнили, что боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих не было.

“17 ноября в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере. Подразделения Объединенных сил готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки”, – подчеркнули в штабе ООС.

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В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.