 

Сенат США принял «акт Родченкова»

17.11.2020, 7:08, Новости дня

Американский Сенат проголосовал за так называемый Антидопинговый акт Родченкова, который предусматривает преследование со стороны США граждан других стран за допинг, информирует Американское антидопинговое агентство (USADA).

«Акт Родченкова» касается всех соревнований, проводимых по правилам Всемирного антидопингового агентства. Акт заявляет о праве США преследовать тех, кого Вашингтон сочтет участником допингового сговора на соревнованиях с американским присутствием. При этом североамериканские профессиональные лиги (НБА, НХЛ и другие) правилам ВАДА не следуют, то есть их «акт Родченкова» не коснется. Нарушителям грозит штраф до 1 млн долларов и лишение свободы до 10 лет. При этом преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, законом не предусматривается, передает ТАСС.

Напомним, Палата представителей Конгресса США проголосовала за документ около года назад. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как США собираются распространять действие своих законов на весь мир с помощью «акта Родченкова». ВАДА считает необходимым распространить «акт Родченкова» и на американские лиги.



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