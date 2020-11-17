 

«Аэрофлот» анонсировал возобновление полетов в Ниццу

17.11.2020, 6:57, Новости дня

«Аэрофлот» с 20 ноября возобновит полеты в Ниццу, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Рейсы SU2360/SU2361 Москва – Ницца – Москва будут выполняться один раз в неделю по пятницам. По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться», – говорится на сайте перевозчика.

Отмечается, что въезд на территорию Франции разрешен только отдельным категориям пассажиров: гражданам Франции, владельцам вида на жительство и некоторым другим категориям по специальным разрешениям властей республики.

Россия из-за пандемии коронавируса весной прекратила регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами. С лета были частично возобновлены полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и на Кубу. Также некоторые российские и зарубежные авиакомпании выполняют так называемые грузопассажирские рейсы, которые в первую очередь предназначены для перевозки различных грузов, но при этом до перевозки допускаются некоторые категории пассажиров.

Напомним, с 1 августа РФ постепенно начала возобновлять регулярное международное авиасообщение с рядом стран, прерванное весной из-за угрозы распространения коронавируса. На данный момент россияне могут полететь в Абхазию, Белоруссию, Великобританию, Казахстан, Киргизию, Кубу, Польшу, Республику Корея, Сербию, Танзанию, Турцию, Черногорию, Швейцарию. Кроме того, с 5 ноября РФ возобновила авиасообщение с Японией.



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