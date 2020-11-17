 

Crew Dragon совершил стыковку с МКС

17.11.2020, 6:57, Новости дня

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами на борту совершил автоматическую стыковку с МКС, сообщают информационные агентства.

Crew Dragon доставил на МКС астронавтов НАСА Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уокер, а также японца Соити Ногути. Экипаж начинает подготовку к переходу на станцию, передает РИА «Новости».

Напомним, корабль стартовал к МКС в 19.27 15 ноября по времени восточного побережья США (03.27 мск понедельника). В августе корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА вернулся на Землю после двух месяцев на орбите – для США это был первый с 2011 года самостоятельный пилотируемый полет к МКС.



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