 

Мирослава Карпович назвала самую лучшую и надежную часть тела у мужчины

17.11.2020, 6:53, Разное

Российская актриса и возлюбленная Павла Прилучного Мирослава Карпович пояснила о самой лучшей мужской части тела. На своей странице в Instagram-аккаунте она отметила, что женщины склонны считать самым надежным местом у мужчины не плечо, а подмышку.
По словам Мирославы Карпович, мужская подмышка фактически является превосходным убежищем. Там может поместиться голова, в этом месте тепло, крепко спится, также актриса прячется там, когда смотрит страшные фильмы или просто грустит.

При этом актриса уверена, что не все ее поймут, ведь не у каждого человека, есть дорогой им партнер с «самой лучшей в мире подмышкой». А если такого еще нет, то Мирослава Карпович призывает немедленно отправиться на его поиски.



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