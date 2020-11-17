На кладбищенском памятнике Жанне Фриске появились мишура и гирлянды

17.11.2020, 6:53, Разное

Неизвестные поклонники творчества российской певицы Жанны Фриске «украсили» ее могилу новогодними мишурой и гирляндами. Однако ее фанаты такое действие раскритиковали, отметив, что кладбище не место для подобных вещей.

Певицу в 2015 году похоронили на Николо-Архангельском кладбище. Изначально там стоял обычный крест, но позднее его заменили бронзовой статуей во весь рост. После этого могилу Жанны Фриске в большом количестве начали посещать ее поклонники. Однако придя в этот раз, они заметили, что ее памятник неизвестные люди «украсили» зеленой мишурой и гирляндами с бантиками.

Теперь посетители кладбища называют ее могилу не местом упокоения, а «витриной магазина», где не хватает неоновой подсветки, ведь кто-то решил, что памятник Жанне Фриске является «манекеном». Поклонники певицы попросили родственников обратить внимание на то, что сделали с ее могилой.