Древняя дорога на дне Атлантического океана

17.11.2020, 6:46, Разное

Более полувека назад возле острова Бимини, на дне Атлантического океана, исследователи наткнулись на дорогу, которая была проложена почти тысячу лет назад. Об этой загадочной находке сообщили ученые.

Дорога в виде широкой длинной полосы была обнаружена дайверами, которые для исследования дна океана опустились на большую глубину.

В результате подробного исследования эксперты выяснили, что найденная древняя дорога точно имеет искусственное происхождение и была создана из крупных каменных блоков. У ученых пока нет ответа на вопрос, кто именно строил дорогу. Ясно одно, что когда она строилась, на этом месте еще не было воды. Об этом также говорит близкое расположение острова Бимини.

По мнению исследователей, тысячу лет назад в этом регионе могли находиться другие небольшие острова, которые со временем оказали под водами Атлантического океана. Более логичной версии, у ученых на этот счет пока не имеется, и они намерены продолжить свои исследования.