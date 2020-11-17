Камера МКС запечатлела гигантский флот НЛО

17.11.2020, 6:41, Разное

Флот загадочных светящихся объектов в очередной раз зафиксировали камеры Международной космической станции (МКС). На НЛО обратили внимание зрители видеотрансляции NASA на YouTube-канале.

Последний раз подобное явление наблюдали весной 2020 года, однако в этот раз объектов было гораздо больше – более 100 единиц.

Некоторые исследователи предположили, что это могли быть спутники Starlink, предназначенные для создания глобального беспроводного Интернета. Однако аппараты корпорации перемещаются в основном длинными стройными рядами, а здесь о ровном строе нет и речи.

Версия о том, что на видео запечатлелись огни городов, также не подтверждается, так как все огни НЛО имеют одинаковые размеры. Города в зависимости от размеров, если наблюдать из космоса, имеют разные величины огней.

Пользователи задаются вопросом – почему от космических корпораций не поступает ни одного сообщения о наблюдениях НЛО? Исследователи по всему миру фиксируют все, что снимает камера МКС, однако, если в обзор попадает нечто странное, то от ученых не могут получить внятного ответа, либо хотя бы предположения. Получается, что научные сотрудники корпораций сами понимают, что в космосе возле МКС происходит нечто странное, однако не решаются озвучить свои соображения.

В прошлый раз, когда флот НЛО зафиксировала камера МКС, начала свое «шествие» по планете коронавирсуная пандемия. Некоторые исследователи задаются вопросом, а не ждет ли нас очередная волна, которая окажется сильнее прежней?