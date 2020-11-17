От Руси к империи: Преобразования Петра I

17.11.2020, 8:08, Разное

Предпосылки реформ Петра I, изменивших Россию

Последний русский царь и первый российский император Петр Алексеевич Романов своей неиссякаемой энергией, властными, решительными действиями, по меткому выражению Александра Сергеевича Пушкина, «Россию поднял на дыбы». Но таких радикальных преобразований могло бы и не случиться, если бы не предшественники государя, его батюшка, Алексей Михайлович Тишайший, и единокровный брат, Федор Алексеевич. Именно они стали зачинателями «славных дел» Петра и подготовили почву для новой России.

Принято считать, что в годы петровских преобразований произошла европеизация страны. Между тем влияние иностранцев усилилось еще при Алексее Михайловиче. Именно при нем в Россию стали приезжать заграничные военнослужащие, врачи и аптекари. В Москве в 1652 году, согласно царскому указу, была создана Новонемецкая слобода для иноземцев.

Немаловажное значение для будущих великих преобразований имели и первые реформы Алексея Михайловича по западному образцу. В русской армии служили полки нового строя, мастеров из Голландии приглашали для строительства первого русского парусного корабля «Орел».

Также при батюшке Петра I по европейскому подобию было проведено реформирование налоговой системы. Так появились косвенные налоги на соль и табак.

Самым видным преобразователем эпохи Алексея Михайловича Тишайшего был Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин. Именно с его легкой руки увеличено число стрельцов, установлена рекрутская повинность и создана постоянная армия.

Указом 1667 года царь отменил привилегии иностранным компаниям и ввел льготы для российских купцов.

Наследник «Тишайшего» государя, Федор Алексеевич, ввиду слабого здоровья в государственных делах самостоятелен не был. Однако и ему удалось совершить ряд важных преобразований: в 1682 году было отменено местничество, существенно изменились придворный быт и мода, при Заиконоспасском монастыре появилась Типографская школа, ставшая предтечей Славяно-греко-латинской академии.

Таким образом, старт великим петровским реформам был дан еще в середине XVII века. Молодому государю, в 1682 году вступившему на русский престол, предстояло довести задуманное его предшественниками до логического завершения — опять же, вспоминая Пушкина, «в Европу прорубить окно».

Начало правления Петра I: время перемен

В 1696 году после смерти брата Ивана Алексеевича Петр стал единоличным правителем. С юных лет общавшийся с иноземцами, он понял, что первостепеннейшее значение для России имеет выход к Черному и Балтийскому морям. Решив начать борьбу с южных рубежей, весной 1695 года молодой государь предпринял первый Азовский поход. Атака турецкой крепости потерпела фиаско. Год спустя Петр решился на повторную осаду. В итоге крепость пала. Благодаря этой победе Россия вышла к южным морям. Правда, закрепиться на новых рубежах было для нее делом проблематичным — требовались союзники.

Весной 1697 года Петр, назвавшись Петром Михайловым, отправился в Европу в составе Великого посольства, первостепенной целью которого был поиск союзников для борьбы с Османской империей. Но и для самого царя дипломатическая миссия в Европу имела большое значение. Петр изучил военную науку и корабельное дело, познакомился с жизнью и порядками европейских государств. Кроме того, в ходе Великого посольства он изменил главное направление внешней политики России с южного на северное. Вместо соратников против Турции он нашел единомышленников против Швеции.

Реформы управления Петра I

Вернувшись из европейского турне, Петр не только начал вести активную подготовку к Северной войне, но и приступил к осуществлению преобразований. Видя необходимость создания особого органа государственного управления, он весной 1711 года учредил Правительствующий сенат, который состоял из 9 ближайших к нему сановников. Созданное царем учреждение хотя и имело законосовещательные, судебные и контролирующие полномочия, государя не заменяло и власть его не ограничивало.

Одновременно с Сенатом была учреждена должность фискалов, в обязанность которым вменялись сыск и надзор за ворами и взяточниками. В 1722 году под контроль попала и деятельность самого Сената. Эта работа была поручена Павлу Ивановичу Ягужинскому, получившему должность генерал-прокурора, «ока государева».

В 1718 году на смену приказам пришли коллегии (всего их при Петре I было 13), которые подчинялись Сенату и имели четкое разделение функций. Такая система управления была заимствована у Швеции.

Реформа в сфере государственного правления не оставила в стороне и местные учреждения. Административно-территориальное деление страны полностью трансформировалось. Уезды сменились губерниями во главе с губернатором или генерал-губернатором, наделенным всей полнотой судебной и административной власти. В дальнейшем губернии стали выполнять роль военных округов, а территорию страны разделили на провинции. Коснулись преобразования и управления городами. Еще в 1699 году в Москве была учреждена Бурмистерская палата, в подчинении которой находились земские избы всех городов. Впоследствии Бурмистерскую палату переименовали в Ратушу, а в 1718 году она стала Коммерц-коллегией.

Реформы Петра изменили положение дворян. В 1714 году государем был подписан указ о единонаследии, согласно которому все недвижимое имущество дворянина мог наследовать только один его сын. Данное постановление уровняло вотчину и поместье, а также заставило молодых дворян, оставшихся без отцовской земли, поступать на военную или государственную службу, где карьера теперь зависела не от происхождения, а от заслуг.

Табель о рангах, принятый Петром в 1722 году, определил разделение гражданской и военной службы на 14 классов. Для того чтобы получить статус потомственного дворянина, необходимо было дослужиться до 8 ранга.

Экономическая политика Петра I

Существенные сдвиги произошли в экономике. Почти половина всех предприятий при Петре I открывалась на государственные средства. Купцы, занимавшиеся строительством заводов, получали значительные привилегии: освобождались от военной службы, уплаты налогов и пошлин на заграничные товары. В то же время фабрикантов часто обязывали арендовать у государства убыточные предприятия и заниматься их развитием, гарантируя при этом обеспечить хороший сбыт продукции посредством госзаказов.

Большое внимание Петр уделял военным мануфактурам. Уже в 1702 году на ввоз оружия из-за границы было наложено царское вето. Десятки тысяч пушек были отлиты в годы петровского правления. Появились в этот период и первые скорострельные орудия. Для пошива военного обмундирования набирала обороты текстильная промышленность.

Развитие флота послужило причиной введения новой повинности, заключавшейся в постройке кораблей землевладельцами. Были организованы их объединения — кумпанства, которые в 1700 году упразднены и заменены единым государственным налогом.

В 1719 году была обнародована Берг-привилегия — документ, по которому любой человек имел право добывать полезные ископаемые при условии уплаты горной подати государству и владельцу земли. Так были открыты крупные месторождения торфа, каменного угля, горного хрусталя и селитры. Развитие и становление промышленности требовало наличия большого количества рабочей силы. Квалифицированных мастеров Петр приглашал из-за границы, суля им выгодные условия и привилегии. Отправляя молодых дворян на обучение за рубеж, открывая при мануфактурах технические школы и ремесленные училища, он обзаводился собственными грамотными кадрами.

Согласно указу 1703 года, крепостных или черносошных крестьян закрепляли за мануфактурами для работы в счет государственной подати. Эти крестьяне получили название приписных. Другая категория — посессионные крестьяне — покупалась купцами-фабрикантами и прикреплялась к мануфактуре навечно, без права продажи.

Активное развитие получила торговля. Указом 1718 года купцам было запрещено вести коммерческую деятельность с иностранцами через Архангельск. Так Петербург стал главным портом страны. Большим спросом на Западе пользовались российский лес, смола, пенька, железо и медь.

Протекционистская политика Петра I, поддерживавшая отечественного производителя, привела к снижению импорта. В 1724 году введен таможенный тариф и установлены высокие пошлины на иноземную продукцию, которая могла выпускаться или выпускалась в Российской империи.

Успешно развивалась внутренняя торговля. Главным видом транспорта внутри страны стал речной. Поэтому при Петре I были построены Волго-Донской, Ладожский, Вышневолоцкий каналы и канал Москва — Волга.

Также обогащению государства способствовала налоговая реформа. С 1724 года с каждой души мужского пола, исключая дворян и духовенство, взималась подушная подать. Для учета налогоплательщиков была проведена «ревизия» населения. Помимо прямого налога существовало почти полсотни косвенных: конская, банная, рыбная подати и всем известный налог на бороду.

Церковная реформа Петра I

Петровские преобразования не обошли стороной и духовенство — важнейшее сословие XVIII века. Считая, что церковь должна воспитывать мирян, содержать школы, богадельни и, самое главное, подчиняться государству, Петр после кончины патриарха Адриана в 1700 году распорядился нового главу духовенства не выбирать. Вместо этого он учредил должность Патриаршего местоблюстителя, которую занял митрополит Стефан Яворский.

Год спустя из-под пера государя вышел указ, который восстановил Монастырский приказ и передал под его контроль церковные землевладения и значительную долю доходов с них. Также в ведении Приказа находилось решение вопросов монашества и назначение настоятелей в обители. В январе 1721 года Петр обнародовал «Духовный регламент» — его общее «детище» с архиепископом Феофаном Прокоповичем. Согласно этому документу, патриаршество упразднялось, дела церкви поручались Святейшему Синоду, члены которого назначались лично государем.

Не считая других обязанностей, священникам теперь было предписано вести метрические книги, выявлять беглецов и доносить в вышестоящие органы на государственных преступников, открывшихся на исповеди.

Определенную терпимость проявил Петр в отношении старообрядцев и представителей иных конфессий. Раскольники перестали преследоваться судом, однако обязывались платить налоги в двойном размере и носить особое одеяние. Полную свободу веры получили от российского государя приезжавшие в страну иностранцы. В России возводили кирхи, костелы, католические храмы. Дал Синод добро и на межконфессиональные браки.

Социальное и национальное движение и оппозиция реформам

Преобразования Петра тяжелой ношей легли на плечи простого люда. Высокие налоги, рекрутская повинность, основание новой столицы, строительство фортов и каналов, принудительное введение заграничных порядков — все это подтолкнуло народные массы к решительным действиям.

Первый бунт вспыхнул в Астрахани. В 1705 году местный поборщик-воевода, следуя царскому указу, стал силой рубить горожанам бороды и укорачивать платья. Для стрельцов, купцов и прочего посадского люда это стало последней каплей. Ночью они напали на Астраханский кремль, казнили воеводу и несколько сотен служилых людей, конфисковали их имущество и даже запланировали поход на Москву. Петр бросил на подавление восстания несколько тысяч человек. Нормализовать обстановку удалось только в 1706 году.

Причинами следующего восстания стали петровский указ о сыске беглых крестьян и попытка царя ограничить казачье самоуправление. Возглавил мятеж донской атаман Кондратий Афанасьевич Булавин. Летом 1707 года он уничтожил головной отряд государя, однако закрепить победу ему не удалось. Разбитый войсковым атаманом, Булавин бежал в Запорожскую Сечь. Укрепив и пополнив силы, повстанцы завладели Черкасском, потом, разделившись, двинулись на Саратов, Изюм и Азов. Потерпев поражение под последним, Булавин вернулся в Черкасск, где, согласно одной из версий, был убит.

Смерть предводителя не остановила мятежников. Крестьянские волнения не прекращались еще несколько лет. Против государя-реформатора и его указов поднимались раскольники, башкиры, заводские крестьяне и работники мануфактур. Знать тоже не была в восторге от царских новшеств, разрушивших привычный уклад жизни.

С вступлением Петра на российский престол его оппозиция примкнула к царевне Софье. После заточения ее в монастырь противники государевых преобразований стали группироваться вокруг его первенца, царевича Алексея. После того как последний погиб в застенках Петропавловской крепости при невыясненных обстоятельствах, Петр ввел указ о престолонаследии. Однако сам им воспользоваться не успел.