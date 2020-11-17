 

«Борец с геями» попросил полицию закрыть Zoom cafe в Петербурге

17.11.2020, 6:10, Разное

…из-за якобы проведенного там ЛГБТ-фестиваля. Он все перепутал — фестиваль проводили через видеосервис Zoom.

Роспотребнадзор провел проверку заведения Zoom cafe в Санкт-Петербурге и закрыл его после жалобы Тимура Булатова, который позиционирует себя как «борец с геями» и анти-ЛГБТ активист. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на протокол проверки и владельца кафе.

Причиной приостановки деятельности Zoom cafe стало нарушение противоэпидемических мер.

Владелец кафе Zoom Павел Штейнлухт уверен, что закрытие заведения связано с фестивалем «Бок о бок», который ЛГБТ-активисты проводили в другом пространстве под названием «Пальма».

Вечером 13 ноября в кафе Zoom пришла компания из 10 человек, которая намеренно нарушала социальную дистанцию и не реагировала на замечания персонала, рассказывает Штейнлухт. После этого в заведение пришли полицейские и сотрудники РПН. Владелец считает, что посетители были подставными, так как «ссылались на тот факт, что "им дали только 500 рублей"», а за одного из них расплатился сотрудник полиции.

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Основанием для вызова полиции стало заявление Тимура Булатова, который ранее многократно жаловался в органы на ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову и на школьников, которых считал гомосексуалами.

12 ноября полиция и Роспотребнадзор после жалобы депутата Виталия Милонова сорвали ЛГБТ-фестиваль «Бок о бок» в Петербурге и разогнали его участников с применением силы. Организаторы решили провести фестиваль по видеосвязи через сервис Zoom.

«Zoom cafe пострадало потому, что кто-то не умеет отличать кафе и платформу Zoom», — считают организаторы «Бок о бок».

При этом ЛГБТ-актвисты ранее обсуждали информационное партнерство с кафе Zoom, но заведение так и не стало площадкой или партнером фестиваля.

Источник: Новая газета



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