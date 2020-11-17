 

Украинский волейболист официально стал российским спортсменом

17.11.2020, 6:08, Новости дня

Уроженец Киева волейболист Дмитрий Пашицкий сообщил, что получил российское спортивное гражданство.

Пашицкий заявил, что «очень долго ждал» этого дня, теперь он «официально является российским волейболистом». Пашицкий получил возможность играть за сборную России. По его словам, было тяжело «наблюдать за своими ребятами вместе со зрителями». Он полагает, что «в ближайшей игре сможет дебютировать на площадке», хотя «рановато забегать вперед». Прежде спортивное гражданство у волейболиста было эстонским, передает ТАСС.

Напомним, Пашицкий, который играет за «Зенит» (Санкт-Петербург), получил российское гражданство летом 2020 года. Прежде играл за кемеровский «Кузбасс». В составе этого клуба стал чемпионом РФ в 2019 году. Также он выступал за несколько польских и эстонских клубов, французский «Канн». Спортсмен выигрывал Суперкубок России, чемпионат Эстонии, серебро чемпионата Польши, бронзу чемпионата России. Пашицкий родился в Киеве в 1987 году, но значительную часть жизни провел в Риге, где и начал заниматься волейболом



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