Эрдоган отказался встретиться с Помпео

17.11.2020, 6:08, Новости дня

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и госсекретаря США Майка Помпео не состоится, сообщил Госдеп, объяснив это расписанием Эрдогана.

«И госсекретарь, и турецкие официальные лица, включая министра иностранных дел Чавушоглу, и, думаю, также и президента Эрдогана, хотели бы, чтобы это получилось», – сообщил представитель Госдепа высокого ранга, пояснив, что устроить встречу «не получилось», так как «расписание президента Эрдогана изменилось и не смогло уложиться в параметры» визита Помпео.

Его спросили, не считает ли он, что Эрдоган обиделся на США. Представитель Госдепа ответил: «Не думаю, что власти Турции… чувствуют, что их оттолкнули. В конечном итоге это был вопрос расписания». В Госдепе признали разногласия двух стран, но подчеркнули, что в Анкаре «знают взгляды» Вашингтона и по вопросам, в которых стороны «расходятся», и по вопросам, в которых есть «возможность сотрудничества». США заявили, что «видят стратегически ценную роль для Турции, в том числе в контексте НАТО и – шире – Европы», передает РИА «Новости».

Помпео посещает Стамбул, где должен встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем, но не столицу Турции Анкару. В Госдепе заявили, что патриарх Варфоломей играет «крайне важную роль в мире». В ведомстве подтвердили, что Помпео поднимет с Турцией вопрос о статусе собора Святой Софии.

Представитель госдепартамента также сообщил, что Помпео провел переговоры с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Они обсудили Нагорный Карабах. Как заявили в Госдепе, США и Франция, «признавая действия, предпринятые Россией, которые привели к прекращению огня, которое действительно удержалось на протяжении недели», также признают, что «остается много вопросов, которые русские должны прояснить, такие как параметры соглашения, включая роль Турции».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что агрессивная политика Турции вредит ее геополитическим планам. Группа сенаторов-демократов попросила Джо Байдена после предполагаемой инаугурации скорректировать политику США в отношении Азербайджана и Турции в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.