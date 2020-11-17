 

Испания ввела штрафы до €6 тыс. для прибывающих без отрицательного ПЦР-теста

17.11.2020, 5:55, Новости дня

Правительство Испании ввело новые карантинные меры для прибывающих из стран, которые относят к высокому риску заражения коронавирусом. Об этом сообщается в постановлении министерства здравоохранения Испании.

Путешествующие авиатранспортом или морским путем в Испанию должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. В случае его отсутствия им могут выписать штраф на сумму до €6 тыс. Тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до поездки. 

Авиакомпаниям и паромным/круизным компаниям рекомендуют проверять наличие правильного пакета документов у путешественников перед отправлением.

Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя заявила, что путешественники в случае прибытия в страну без отрицательного теста должны будут заплатить штраф и сделать его на месте.

Решение вступит в силу 23 ноября.

В настоящие время в списке стран с высоким риском заражения коронавирусом – около 65 государств, в том числе Украина. Список стран с высоким риском составляется в соответствии с критериями, установленными Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, и обновляется каждые 15 дней.

Тестирование требуется для всех тех, кто прибывает в аэропорты или порты Испании (включая людей, которые живут в Испании и возвращаются домой). Решение не распространяется на путешествующих сухопутным транспортом.

По данным Университета Хопкинса, в Испании зафиксировали более 1,49 млн заболевших COVID-19, 41,2 тыс. – умерли, 150,3 тыс. – выздоровели. Испания – шестая страна в мире по количеству случаев заражения после США, Индии, Бразилии, России и Франции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Нефть подешевела на опасениях по замедлению восстановления спроса

25.09 / Назван главный показатель для оценки второй волны коронавируса

04.09 / NTD – карантин вдохновил нигерийского скульптора на архитектурные шедевры из спагетти

18.07 / Фигуристку Александровскую нашли мертвой в Москве

26.06 / В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС

12.07 / Кишечные бактерии снижают риск сердечных заболеваний

11.07 / Тбилиси обвинил российских военных в ранении грузина на границе Южной Осетии

24.09 / Рубль снизился к доллару

20.07 / Путин: Парад Победы и голосование по Конституции не привели к вспышкам коронавируса

28.10 / Компания Huawei выпускает новый смарт-дисплей для автомобилей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска