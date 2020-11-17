Мнение: Россия – южный тип беспредела над населением

17.11.2020, 5:25, Разное

Безотчетно слежу за всеми упоминаниями о “банде Цапков” – все-таки то, что случилось в станице Кущевская в 2010 году, пожалуй, самый такой безусловный “прорыв Инферно” в нашу реальность. А уж когда всплыла вся предыдущая история станицы – там такая концентрация жути и безнадеги, что все страшилки Стивена Кинга тускнеют и меркнут. Это ж надо – десять с лишним лет на довольно большой и густонаселенной территории ВООБЩЕ не действовали никакие законы, людей убивали, насиловали, грабили, избивали совершенно безнаказанно. Причем (что как раз хорошо показано в ролике) ВСЕ ЗНАЛИ – но “никто ничего не мог сделать”.

За счет чего? Сначала у меня была мысль, что это такая гримаса пресловутого “местного самоуправления”: стоит какой-то одной, но особенно энергичной и решительной, безжалостной группе подмять под себя силовые и вообще “правоохранительные” органы на данной территории, то есть по сути стать местной властью – всё: остальное, хоть и большинство, оказывается бессильно. Как там говорит в интервью одна женщина, у которой Цапки убили всю семью: “А с кем воевать – с государством? Я не могу, я очень маленький человек”.

(Читал, будто что-то подобное существовало в США, в Чикаго: якобы там на протяжении почти 100 лет (!!) город контролировала практически одна и та же семья – в буквальном смысле: сами себя избирали мэром, ставили только “своих” на позиции городского прокурора, главы городской полиции, городских судей – работала “избирательная машина”, а тех, кто особенно сильно сопротивлялся, “зачищали” и другими методами… Поэтому тоже “никто не мог ничего сделать” – причем об этом и не особо писали, поскольку городские СМИ тоже принадлежали тем же людям)

С другой стороны: а почему такой беспредел именно у нас на Юге – на Кубани, в Ростове-на-Дону (см. недавно у Кунгурова)? Там ведь, если порыться и вообще внимательно следить за просачивающимися публикациями – такие “кущевки” чуть ли не повсеместно, разве что детей и младенцев не убивают. И ответ, похоже, до боли материальный: эти все места – одни из немногих в России, где люди САМИ ДЕЛАЮТ ДЕНЬГИ. Буквально: там хороший (для России) климат, хорошие земли, там можно БОГАТЕТЬ просто “от земли”. Какой-нибудь урожай “сам-десять” или “сам-двадцать” – и вот деньги. Конечно, надо впахивать как проклятый, нужна дорогая сельхозтехника, можно влететь на неурожай – риски есть, и большие; но это, по всей видимости, разительный контраст с каким-нибудь нашим Нечерноземьем. Плюс еще и помогает государство – в ролике примеры от нескольких фермеров, у которого Цапки вымогали деньги… с кредитов от Россельхозбанка. Один хотел получить 40 млн. (это в “нулевые”, то есть примерно миллион евро), другого, как там прозвучало, “Цапки заставляли взять кредит в 600 млн. рублей” (т.е. в 20 млн. долларов). Вот такие там “фермеры”!

И что – зерно экспортный товар. Это та же практически нефть – только там месторождения более “распределенные”. Кубань – это как если бы каждый фермер мог на своем участке иметь небольшую, но производительную нефтяную скважину.

Отсюда получаем, что дело не в самоуправлении. Российская модель госуправления в принципе (я об этом не раз писал) “заточена” на то, чтобы Центр держал в узде любых местных “беспредельщиков” за счет сверхконцентрации ресурсов в своих руках – собственно, именно ЗА ЭТО местные жители по всей России ратуют за “сильный Центр” и с готовностью отказываются от любых прав местного и регионального самоуправления.

Вот только история с Цапками раскрывает системное слабое место такой схемы: оказывается, что она более-менее эффективно работает только для регионов с преимущественно НИЩИМ населением. Причем населением, “завязанным” как раз на подачки и “бюджетные” места от самого Центра или от федеральных холдингов. Если население бедное и не самодостаточное – на этой скудной почве не могут вырасти по-настоящему богатые банды! А небогатых бандитов Центр периодически, в рамках ассенизационных процедур, давит пальцем, как клопов (он все-таки еще не до конца забыл, в чем его функция в рамках реального контракта с населением).

Механизм не срабатывает для Юга. Потому что там бандиты то и дело, “вскрывая” тамошних “деловиков”, накапливают достаточно ресурсов, чтобы спокойно “откатывать” и самим представителям Центра. Скажут, что большие деньги есть у нас и на Севере – почему там нет таких банд? Дело, видимо, в том, что на Севере деньги в буквальном смысле “нефтяные”, а значит, корпоративные. Доить корпорации – совсем другой “бандитский бизнес”, он “точечный”. А вот “южный” тип бандитизма – это реально МАССОВЫЙ рэкет, предполагающий ковровое запугивание. То есть при “южном” (кущевском) бандитизме, построенном на выдаивании богатого населения, как раз и получаются поистине террористические “квази-государства”, построенные, с одной стороны, на терроре в адрес обычного населения, и, с другой стороны, на том, что есть чем откупаться от излишне пристального контроля Центра, то есть на коррумпировании проверяющих.

Такой печальный парадокс: чем богаче население, чем больше ресурсы для самообеспечения именно у ШИРОКИХ слоев – тем, получается, выше вероятность возникновения в этом месте “пространства беспредела” по “кущевскому типу”.

Чем особенно ценно это расследование “Базы” “10 лет спустя”: они довольно хорошо показывают, как Система, у которой на время срезали “головку” (всю банду Цапков) – старается воспроизвести саму себя, причем буквально “с того же места”. Вырастить новую головку взамен старой. И в этом, безусловно, будут заинтересованы и бесчисленные “проверяющие” из СК, Прокуратуры и МВД – им будет приятно снова обрести контрагентов, которые станут стабильно закидывать им в Москву “сумки с наличностью” и “дарить Мерседесы”. Всего лишь в обмен на то, что им будет позволено делать с населением на “своей” территории ЧТО УГОДНО.

Разве что младенцев больше не убивать.