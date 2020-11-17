Мнение: Будни “войны с наркотиками” в Мексике

17.11.2020, 5:20, Разное

О буднях "войны с наркотиками в Мексике".

Бывший министр обороны Мексики не признал себя виновным в контрабанде наркотиков в суде США

Генерал в отставке Сальвадор Сьенфуэгос Сепеда – министр обороны Мексики с 2012 по 2018 год – был привезен в федеральный суд США в Бруклине после ареста 15 октября в международном аэропорту Лос-Анжелеса.

Сьенфуэгос, которого в обвинительном заключении назвали «крестным отцом», объявил себя невиновным по обвинению в сговоре, контрабанде наркотиков в США и отмывании денег. С декабря 2015 по февраль 2017, согласно обвинению, «за взятки он позволил наркокартелю H-2, известного своим широким применением насилия, включая убийства и пытки – безнаказанно действовать в Мексике». Обвинитель утверждает, что у него есть тысячи уличающих Сьенфуэгоса сообщений по Блэкберри – переписка с картелем H-2 – тем, что осталось от картеля Бельтран Леива, полученных в результате прослушки властями США телефона Сьенфуэгоса и членов картеля. В одном сообщение, предположительно, указывается, что он помогал куда дольше другой организации, как многие верят – картелю Синалоа. Суд над Сьенфуэгосом – последний в цепи дел прокуратуры Восточного округа НЙ в Бруклине, с тех пор, как суд присудил к пожизненному заключению главу Синалоа Хоакина «Чапо» Гузмана.

В настоящее время двух главных кураторов так называемой «войны против наркотиков» в период правления президента Энрике Пе́нья Нье́то обвиняют в сотрудничестве с наркокартелями. Хенаро Гарсия Луна – бывший министр общественной безопасности, арестованный в прошлом году в Техасе, также не признал себя виновным по обвинению в получении миллионов за покровительство картелю Синалоа. В деле также есть обвинения против его ближайших помощников – Луиса Карденаса Паломино и Рамона Пекуэфьо Гарсия.

Арест Сьенфуэнгоса потряс мексиканскую правящую элиту, которая в нервозных сообщениях для прессы назвала это «безответственным» и предупреждала, что это «подрывает доверие к вооруженным силам Мексики».

Сьенфунгос не был под следствием в Мексике, что вызывает подозрения против правительства президента Андре Мануэля Лопеса Обрадора, который утверждает, что проводит кампанию против коррупции. В ответ на уголовные дела в США от объявил: «Мы никого не будем покрывать», но отказался уволить кого-либо из назначенных Сьенфуэнгосом, и даже тех, кто были близки к нему, как высокопоставленного чиновника министерства обороны Агустино Радилла.

Мексиканская журналистка Юнис Рендон пишет: «Никто в армии не доволен этим арестом», и добавляет: «Они те же самые – тогда и теперь при «четвертой перемене» (Лопеса Обрадора)».

Эти недавние дела серьезно запятнали все учреждения- участников «войны против наркотиков», от президентов Фелипе Кальдерона (2006-2012) и Пе́нья Нье́то (2012-2018), до командования армии и полиции, а также американские власти, которые поддерживали эту «войну» через план «Мерида» с 2007 года – на сумму 3,1 миллиард долларов.

Как и в других странах региона, прежде всего Колумбии, власти США давно использует контрабанду наркотиков для усиления своего влияния на региональные службы безопасности, а через них – на внутреннюю политику стран. «До финансового года 2008» – написано в отчете 2020 службы исследований конгресса США, -«Мексика не получала большие объемы помощи службам безопасности, прежде всего из-за щепетильности Мексики насчет вовлечения США во внутренние дела страны».

Буржуазные СМИ в основном избегали вопросов, которые эти уголовные дела поднимают, о роли самого правительства США. Гарсия Луна, в частности, играл ведущую роль в организации и рекламирования «Мериды» населению США и Мексики.

Викиликс опубликовали дипломатическую депешу от декабря 2007 года о том, что тогдашний заместитель госсекретаря Джон Негропонте лично руководил Гарсия Луна, помогая тому «заполнить пробелы, готовясь к будущим вопросам о Мерида».

Гарсия Луна позволили лично «подбирать кадры» в мексиканской полиции – так агентства США успокаивали опасения возможной коррупции в Мексике. Дипломатическая депеша в апреле 2008 года объясняет, что «беспрецедентное сотрудничество…не было бы возможно без нашей возможности работать с теми подразделениями , кто был отобран (Гарсия Луна) при поддержке агентств США, включая DEA (Управление по борьбе с наркотиками) и ICE (Иммиграционно-таможенная полиция США).

После того, как несколько чиновников Гарсия Луна были убиты картелями-соперниками в 2008 году – те чиновники, которых посольство США превозносило за «выдающуюся работу» и «высочайший профессионализм» – в депеше посольства была выражена «озабоченность возможностью Гарсия Луна справляться с его подчиненными». Тем не менее, в октябре 2009 года посол США сказал, что Гарсия Луна, который только что в пять раз увеличил штат федеральной полиции с помощью денег США, будет играть «ведущую роль» в достижении практического сотрудничества двух самых важных органов страны».

После того, как эта «война» привела к смерти более 300 000 человек, и 73 000 пропали без вести – включая многочисленные массовые бойни, совершенные армией – и обошлась мексиканским налогоплательщикам в 120 миллиардов долларов, именно его обещания покончить с этой «войной» и планом «Мерида» сыграли важнейшую роль в избрании Лопеса Обрадора президентом Мексики в 2018 году.

Вскоре после выборов 2018 года «Закон о внутренней безопасности», который потребовал Сьенфуэгос и одобрил Пьета Ньето – позволяющий солдатам исполнять работу полиции и дающий армии больше самостоятельности в том, чтобы выбирать себе цели, вести операции и собирать разведданные – был объявлен неконституционным. Но, придя к власти, Лопес Обрадор и его партия Морено изменили конституцию, чтобы узаконить использование армии внутри страны и создали «национальную гвардию», как новое название для дискредитировавшей себя армии.

Тем временем обе партии в Конгрессе США выделили почти 300 миллионов Лопесу Обрадору в рамках «Мериды».

Комментируя арест Сьенфуэгоса, известная журналистка и специалистка по наркокартелям Мексики Анабель Эранандес подчеркнула, что «та же система осталась в партии Морена». Она объяснила, что глава безопасности Морена в Мехико – Омар Гарсия Харфух -продвигался по служебной лестнице под покровительством Гарсия Луна и Карденоса Паломино, и сослалась на документы федеральной полиции, подтверждающие переговоры Харфуха с организованной преступностью.Депеша 2009 года, опубликованная Викиликс, показывает, что госдепартамент США одобрило кандидатуру Харфуха когда тот еще работал в федеральной полиции под началом Гарсия Луна, так что Харфух мог закончить программы с ФБР, DEA и Гарвардским университетом. Кроме того, агент DEA сказал Просеко в декабре 2012 года, что они знали о связях Гарсия Луна с картелем Синалоа, но помалкивали «из уважения к мексиканским органам и потому, что у него была прямая связь с США».

В деле Сьенфуэго несколько депеш отмечают его постоянное сотрудничество с США, и Пентагон наградил его за «выдающиеся» заслуги всего 2 года назад.

В деле США против Сьенфуэгоса нет ни слова о том, как под его руководством армия творила бесчисленные преступления, включая бессудные казни.

В сентябре впервые в Мексике были арестованы солдаты за соучастие в убийстве 43 студентов Айотзинапского сельского педагогического колледжа в 2014 году. Сьенфуэгос неоднократно лгал, что армия была не при чем, хотя военные сотрудничали в этом убийстве с картелем Гэррерос унидос – отколовшимся от картеля Бельтран Леива.

В 2005-2007 годах Сьенфуэгос руководил военным округом в штате Герреро, который включает Айотзинапу, в то время, когда картель Бельтран Леива процветал на базе Акапулько – крупнейшего города штата. Затем Сьенфуэгос в 2007-2009 года возглавлял военный округ в Мехико, который тогда был бастионом картеля Синалоа. В 2012 году Серхио Виллареаль – глава картеля Бельтран Леива – показал после ареста, что с 2007 года он и его тогдашние партнеры из картеля Синалоа «купили» командиров сил безопасности в Герреро и Мехико.

Перевод с английского с небольшими сокращениями

Андреа Лобо

https://www.wsws.org/en/articles/2020/11/09/cien-n09.html – цинк

Это к вопросу о том, почему "война с наркотиками" ведется уже долгие годы, выделяются огромные деньги, гибнут сотни тысяч гражданских, а результата нет. Остается только снимать фильмы про "героизм агентов DEA" (стыдливо намекая на "грязную политику") и байопики про главарей наркокартелей.