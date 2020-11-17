 

Драть нельзя, помиловать – Личное мнение

17.11.2020, 4:45, Разное

Пожилая, некрасивая и неумная женщина Светлана Бондарчук зациклилась на том, чтобы убедить мужчин хотеть старух.  

То сама разденется, вусмерть уфотошопится, сфотографируется, нальёт бокальчик (может, и не один) и сидит, ждёт комплиментов под своими полуголыми фотками.


Фото: Соцсети

То прибегнет к тяжёлой артиллерии: супер-моделям 90-ых.

   
На днях старая жена Бондарчука опубликовала фотографию этих пожилых женщин с указанием их возраста:


Фото: Соцсети

Я, пожалуй, ничего не буду говорить. Просто покажу фотографии тех же Клаудии и Линды без фотошопа.

  
Фото: Соцсети

Это — бабушки, переживающие или уже пережившие менопаузу. Нефертильные. Не возбуждающие подавляющее большинство мужчин.  

Светка — из той же самой категории, только ещё и, в отличие от Линды, Клавы и иже с ними, некрасивая от природы.

Под фотографиями раздетых бабулек нужно указывать не их возраст, а контактную информацию фотошопера.

Светка Бондарчук, Янка Рудковская и прочие показные борцы с эйджизмом из нашего полусвета — это и есть самые отъявленные, самые ярые эйджисты и сексисты.

  Они отказывают женщине (начиная с себя самих, между прочим) в праве на то, чтобы постареть и больше не поднимать на себя кобелиные пиписьки.

  Они не любят себя. Не принимают свой возраст. Стирают себя настоящих в фоторедакторе и выдают миру картинку несуществующей реальности.   Реальности, в которой мужчины хотят 50-летних бабок. Вообще-то, нет: как правило, не хотят.  

И это, знаете ли, неплохо, если в голове у женщины — мозг, а не гигиеническая прокладка.  

Не бойтесь постареть. Бойтесь к старости не поумнеть. Если мне в 50 лет придётся раздеваться до трусов, чтобы привлечь внимание к своей персоне, я буду считать, что моя жизнь катастрофически не удалась.

Вас пугает момент собственной сексуальной невостребованности? Почему?

Источник: Лена Миро



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