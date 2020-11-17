Личное: “Завернуться в одеяло и ползти в сторону кладбища”

17.11.2020, 4:35, Разное

Печальная песня доярки.

rassvet_v_okne

Уважаемая Эволюция, добрый вечер.

Я развожусь с мужем, нам дали ещё 3 месяца не примирение в суде, из-за 2 малолетних детей (7 и 10 лет), но примирение невозможно. Муж не может спать со мной как раньше (он почти мгновенно кончает, это началось несколько лет назад и дошло до стадии, когда он кончает даже не входя в меня). Муж с этим ничего не делал, на разговоры не шёл, к врачу тоже и просто перестал ко мне прикасаться. Это длилось почти год в такой самой плохой стадии.

(У доярок всегда проблемы с сексом, здесь ничего не поделаешь. Мужья никогда их не хотят, но доярки предпочитают думать, что “не могут”)

Кроме этого у нас были и другие проблемы с ним. Я психанула и летом одним жарким днём, когда муж с детьми уехали за город на три дня, решила найти кого угодно для секса. С помощью приложения для анонимных знакомств. Я туда заходила несколько раз, но это ничем не заканчивалось, а здесь мне встретился очень приятный молодой человек, правда, младше меня на 5 лет. Мы быстро договорились о встрече, увиделись днём, понравились друг другу и уже вечером я поехала к нему домой. Это аморально, но я была в полном неадеквате, видимо.

(Она использует понятие “аморально”, думая, что вредила этим мужу и детям, а своего унижения не видит совсем)

Секса как такового у нас не было, но было много прикосновений, поцелуев, объятий. Того, без чего я с ума сходила. У него не было до меня секса 3 месяца, была справка о здоровье. И он был очень нежным. На следующую ночь я снова написала ему и мы снова увиделись. И я снова уехала под утро с мыслью о том, что больше его не увижу. Но потом в магазине я почему то начала рыдать стоя над помидорами, когда подумала, что больше его не увижу.

(Этот тоже не смог заняться с ней сексом, только на третью их встречу вроде сможет. Скорее всего у автора проблемы с имиджем)

Видимо от голода я вцепилась в него как бульдог. Мужу я сообщила, что мы разводимся, он был против, из-за детей, в основном, думаю, сказал, что пойдёт к врачу, что секс это не главное, но я стояла на своём, предложила ему жить вместе, как мы и жили в разных комнатах и после развода.

(Развода еще не было вроде бы. Она запуталась в показаниях. И посмотрите, она еще сомневается, что муж удерживает ее только из-за детей, думает, что она ему тоже дорога)

Ничего не говорить детям и вообще никому. Муж меня называл падшей женщиной, которая думает не тем местом, но мне было все равно. Я влюбилась в этого своего анонимного любовника. Мы снова с ним увиделись днём, гуляли в парке. Он сказал, что общаться со мной ему нравится даже больше чем заниматься любовью.

(Скорее всего заниматься любовью вообще не нравилось)

Потом мы общались на протяжении 2 недель ног стоп без встреч, потому что у меня была операция. Потом снова встреча, и самый лучший секс в моей жизни. После этого я пару месяцев жила в таком режиме: ездила к любовнику в субботу с ночёвкой, виделась с ним днём иногда, остальное время ночевала дома, дети, разумеется, все чувствовали. Меня эта ситуация разрывала. Потом любовник закончил мои терзания, дав мне прочитать его закрытый пост (видимый друзьям), в котором описывал наши с ним встречи, и писал о свидании с другой девушкой. Я молча уехала и заблокировала его везде. Меня уязвило и свидание с другой и то, что он писал обо мне каким-то людям, хотя обещал этого не делать. После этого он иногда писал мне на компьютер, там я не могла его заблокировать.

(На компьютер он ей писал. Чего только ни прочитаешь в письмах. Он не просто писал о ней в закрытых постах, он писал о том, что она старовата для него и некрасива. Иначе бы автор не обиделась так сильно. Ее в принципе обидеть сложно)

Он писал, что ему меня не хватало, что наших встреч было мало, предлагал жить вместе и тд. Меня хватило на месяц. Я (вот дура) предложила ему вернуть мое доверие за 100к, я надеялась, что он искренне раскаивается и разумеется это сделает, и мы будем вместе 🙂 Он, разумеется, этого не сделал, я только сама унизилась.

(Отлично она придумала. Он-то надеялась, что она ему заплатит за то, что он с ней спал)

Сейчас я живу с мужем, стараюсь максимально облегчать быт всем, хотя муж подчёркнуто давно все делает сам по максимуму. Я совсем не хочу ничего с мужем, да это и невозможно. Но я не понимаю, сколько мы протянем в таком режиме. Для мужа я предательница, но отселять меня или съезжать сам он не хочет, нам обоим удобно так жить. У меня сейчас есть какое-то виртуальное общение с мужчинами, но даже если я найду какого-то мужчину, то я снова не потяну снова такие отношения, где мне надо будет разрываться между мужчиной и детьми.

(Не может найти никого больше)

Или это чувство вины у меня навязанное. Они не будут страдать от моего отсутствия по ночам несколько раз в неделю , если рядом есть их папа?

(Она хочет несколько раз в неделю мотаться к любовнику, неистовая секси-пантера)

Насколько плохо я поступлю по отношению к ним, если найду себе мужчину для любви и буду проводить с ним время? Или уже забыть о сексе навсегда, завернуться в одеяло и ползти в сторону кладбища? (Оно у нас как раз рядом с домом).

(Жизнь без секса для нее – это смерть. Сложная ситуация. Я вот что думаю, автор. Дети и муж, скорее всего, даже выиграют, если вы отселитесь. У мужа появится нормальная женщина, да и дети не будут видеть перед глазами такую мать. Но проблема в том, что мужчине другому вы тоже просто так не нужны. Вам нужно будет вносить что-то в бюджет, делать по дому, вкладываться, чтобы мужчина согласился несколько раз в неделю видеть вас у себя и тем более жить. Все это сомнительно. Реальней менять мужчин, находить в приложениях и заниматься сексом в машинах. Так вы сможете какое-то время иметь регулярный секс. Но в этом случае детям будет опасно общаться с вами, многие половые заболевания передаются через полотенца и посуду. Поэтому не знаю, что сказать)

Спасибо за внимание)