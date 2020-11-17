 

Азербайджан собрался потребовать компенсацию за разрушения в Карабахе

17.11.2020, 4:15, Новости дня

Армянская сторона ответит за разрушения в Нагорном Карабахе, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он посетил Физулинский и Джабраильский районы, перешедшие под контроль Азербайджана. Алиев сообщил, что «противник разрушил всю инфраструктуру». По его словам, «они ответят за все в международном суде», будут «привлечены международные структуры, эксперты, будет подсчитан весь урон». Президент Азербайджана заявил, что Баку «потребует компенсацию за 30 лет». Он заявил: «В эти дни они разрушили Кельбеджар, дома, леса. За все это они тоже ответят»», – передает РИА «Новости».

Как сообщил Алиев, в центре Джебраила «нет ни одного целого здания», только «военную часть построили, вся остальная инфраструктура – дома, здания, школы – все разрушено». Видео из Джебраила опубликовала в своем Instagram супруга президента Мехрибан Алиева, передает ТАСС.

Напомним, армянская сторона обязалась передать Азербайджану до 15 ноября Кельбаджарский район (Карвачар), до 20 ноября – Агдамский район, а до 1 декабря – Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Покидая регион, армяне сжигают свои дома и даже откапывают тела умерших родственников.



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