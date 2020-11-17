“Только четыре часа в сутки”. В Симферополе ограничат подачу воды

17.11.2020, 3:50, Новости дня

В аннексированном Симферополе объявлены новые ограничения на подачу воды, сообщила в Facebook пресс–служба подконтрольного России предприятия “Вода Крыма“.

Жители Симферополя смогут пользоваться водой только четыре часа в сутки, говорится в заявлении.

Новые ограничения вводят “в связи с критическими уровнями водохранилищ и недопущением мертвых объемов”, работать они будут “до реализации мероприятий по стабилизации водоснабжения”.

Новый график начнут тестировать с 17 ноября. Со вторника по четверг вода в кранах Симферополя будет с 6.00 до 8.00 и с 18.00 до 20.00. По пятницам, субботам и воскресеньям – с 18.00 до 22.00.

График подачи воды в понедельник пока не сообщается. Его определят в течение недели в процессе тестирования, добавили на “предприятии”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=480099079618826&id=100028562136054

В аннексированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. Оккупанты хотели даже привлечь авиацию для искусственного увеличения осадков на полуострове.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию “Крым.Реалии”, эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от “Слуги народа” Юрий Аристов сообщил журналистам программы “Схемы” (“Радіо Свобода”), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

7 августа премьер-министр Украины заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В сентябре оккупанты заявили, что в связи с дефицитом воды в оккупированном Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером.