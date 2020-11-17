CNN – канадцев предупредили — бурное Рождество грозит катастрофическим ростом заболеваний

17.11.2020, 3:45, Новости дня

Из-за резкого роста заболеваний коронавирусом в Канаде после празднования Дня благодарения, местные власти призвали граждан более тщательно соблюдать меры социального дистанцирования, дабы их не пришлось ужесточать на Рождество, передаёт CNN. В правительстве страны считают, что если обстановка не улучшится, а граждане на рождественские каникулы вновь станут активно отмечать праздник в кругу семьи и друзей, то систему здравоохранения ждёт ещё один наплыв пациентов, с которым она уже не справится.



Reuters

В нынешнем году Канада праздновала День благодарения 12 октября — и многочисленные семейные застолья, которые принято устраивать на этот праздник, вскоре обернулись резким скачком заболеваемости коронавирусной инфекцией, за которым последовал и рост числа госпитализированных больных и смертей, пишет CNN. Как пишет сайт канала, теперь власти страны предупредили граждан, что если подобное повторится и на Рождество, система здравоохранения просто не справится с притоком пациентов.

«Самыми важными шагами станут сокращение числа контактов и социальных мероприятий, — напомнил в ходе своей пресс-конференции в минувшую пятницу премьер-министр Канады Джастин Трюдо, обращаясь к соотечественникам. — А от того, как мы себя будем вести в ближайшие дни и недели, будет зависеть то, что у нас получится на Рождество».

Как заявила, в свою очередь, главный санитарный врач Канады Тереза Там сказала в интервью СМИ, что основной причиной роста заболеваемости практически во всех регионах страны стали повседневные социальные контакты.

«Важным фактором такого роста активности патогена остаются неформальные социальные мероприятия как внутри жилищ, так и на открытом воздухе, — цитирует Там CNN. — В более непринуждённой обстановке, которая создаётся на семейных сборищах, вечеринках по случаю дней рождения, празднованиях памятных дат и культурно оздоровительных мероприятиях, людям свойственно расслабляться. Но это порой оборачивается тем, что нам становится легко забыть о необходимых мерах предосторожности и потерять бдительность».

По данным CNN Там предупредила, что если канадцы не начнут относиться к профилактическим мерам всерьёз, число новых случаев Covid-19 в день может всего за несколько недель удвоиться.

Особенно «отрезвляют» свежие прогнозы по заболеваемости в штате Онтарио: учёные в этой провинции сообщают, что по количеству новых случаев и госпитализированных больных страна вскоре может сравняться с Европой, где сейчас сложилась «критическая ситуация», или даже её перегнать, пишет сайт CNN. «Рост случаев, увеличение числа больных в реанимации и повышение смертности будут наблюдаться и дальше, поскольку чтобы всё это прошло через систему, требуется какое-то время», — заявил на пресс-конференции в понедельник декан Школы общественного здравоохранения им. Пола Далла Лана при Университете Торонто Адалстин Браун.

Как отмечает обозреватель CNN, здравоохранение в Канаде входит в зону ответственности региональных властей, и во многих провинциях — включая упомянутый Онтарио и Альберту, — не спешат ужесточать ограничения, опасаясь за экономику. Вместе с тем, сотни врачей по всей стране предупредили, что спасти канадские больницы от «катастрофы» удастся лишь в том случае, если будут введены более жёсткие меры и закрыты отдельные заведения. «Я не думаю, что есть сценарий, при котором динамика заболеваемости изменится без активных шагов», — прокомментировал ситуацию Адалстин Браун.

Резкий скачок заболеваемости Covid-19 после праздников может послужить предостережением для США, поскольку там совсем скоро тоже будут отмечать День благодарения, а статистика по коронавирусу уже бьёт все рекорды в целом ряде штатов, говорится в материале CNN. Как подчёркивает автор статьи, в штате Нью-Йорк на этой неделе уже ограничили социальные мероприятия в частных домовладениях — теперь собираться там могут не более 10 человек. Аналогичные меры также приняли в штате Массачусетс, дополнительно ограничив мероприятия и на открытом воздухе — не более 25 человек. А власти Чикаго, которые также запретили мероприятия в помещениях с присутствием более десятка участников, призвали жителей на нынешний День благодарения не приглашать к себе родных и друзей.