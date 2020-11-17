Мнение: Чужакам там не место

17.11.2020, 3:20, Разное

Завершая тему американских выборов – у меня как-то крепнет, глядя на метания Трампа, ощущение игры “на лапу” (любители преферанса поймут термин). Это когда отдыхающий где-нибудь в Сочи на пляже клюет на предложение поиграть в карты с двумя случайными знакомыми “по маленькой” – и до последнего не понимает, что эти двое играют на самом деле вдвоем… против него.

Дело в том, что многие карточные игры предполагают по умолчанию принцип антагонизма, или “каждый за себя”, когда “всё, что не получаю я – получает мой соперник”. Большинство карточных комбинаций строится на предположении, что двое сидящих напротив тебя еще и противники друг другу! При честной игре так и есть – а вот при шулерстве два мошенника играют командой против одного, и в таком случае шансы этого одного не остаться без штанов стремятся к нулю.

Возможно, Трамп примерно в такой ситуации. Ведь не секрет, что, в принципе, для Республиканской партии он примерно такой же чужак, как и для Демократической. Трамп слишком независим, слишком плюет на дисциплину – словом, он ни в коем случае не “солдат партии”; да и рычагов влияния на Трампа у республиканцев практически нет. Все-таки классический “партийный кандидат” должен быть, с одной стороны, замаран в чем-то грязном (о чем знает партийное руководство), а с другой – должен быть достаточно нищим и голодным: тогда высока вероятность, что он будет стремиться разбогатеть, начнет брать взятки, Партия его своими ресурсами будет до поры до времени прикрывать – но и еще крепче держать на крючке.

Поэтому, собственно, никаких Блумбергов и Россов Перро (миллиардеров, мечтавших стать и президентами) никогда в Америке и близко к цели не подпускали; нафиг нужны такие деятели, непонятно, где у них “крючок” и как за него держать.

А “идеальным” с этой точки зрения президентом был, например, Клинтон: беззаветный нищий любитель разврата с женщинами, к старости вроде как увлекся и вовсе девочками – прекрасный кадр! Через него, кстати, и Хиллари можно было держать на прицеле.

Отсюда, кстати, следует, что так называемая “коррупция” на самом деле важнейший механизм, не просто “смазывающий” механизм управления, но и позволяющий попросту держать в узде самих политиков, не позволять им выходить “за рамки”; поэтому чаемый массами “кристально честный человек” на ответственных постах НЕ НУЖЕН – именно потому, что непонятно, что такому придет в голову выкинуть. Честного “в случае чего” придется разве что убивать – а это стресс для Системы и вообще чревато кризисом, так что подобных резких движений все-таки лучше избегать.

Байден с его сыном-наркоманом, “джентльменом в вечном поиске десятки”, понятно, тоже подходит как нельзя лучше.

А Трамп умудрился “проскочить” только на фоне глубочайшего кризиса в Республиканской партии, когда там совсем уж отчаялись хоть как-то прервать затянувшееся господство Демпартии, переходящее уже в гегемонию. 8 лет Обамы, потом еще 8 лет Хиллари, потом демы еще какого-нибудь гея-латиноса выдвинут… Согласились “красные” на Трампа скрепя сердце – и это никак не означает, что они его полюбили.

Так что, похоже, “топили” Трампа по соглашению, с двух рук. Этим, в частности, можно объяснить и пассивность республиканских прокуроров и губернаторов в расследовании нарушений, и то, что до сих пор как-то очень вяло, несмотря на окрики и беснования Трампа, идет сбор и представление доказательств нарушений. Попросту респы решили слить “токсичного” Трампа в обмен на контроль над Сенатом и Верховным Судом. С точки зрения верхушки партии – возможно, даже комфортная позиция в условиях надвигающегося мирового кризиса: пусть старичок Байден набивает шишки – если, конечно, выйдет из сумеречного состояния сознания.

Еще один косвенный аргумент в пользу “слива” – весьма странная ситуация, которую уже отметили многие независимые наблюдатели: как-то так вышло, что Трамп проиграл выборы на фоне того, что демократы в то же время потеряли много своих депутатов как в Конгрессе, так и в Сенате. Как такое возможно? Получается, “негры преклонных годов”, впервые в диком количестве зарегистрировавшиеся в качестве избирателей на выборах, отдавали свои голоса Байдену и одновременно – республиканским кандидатам в Сенат и Конгресс?! (отмечается, что это часто бывает на ОДНОМ бюллетене – и Сенат, и Конгресс, и президентские).

Выглядит странно. Но если было закулисное соглашение – “мы вам сдаем Трампа, вы нам уступаете в Конгрессе” – то все уже вполне логично.

Трамп в таком случае, как любой выскочка, оказывается беспомощен именно в виду отсутствия у него СВОЕЙ структуры. У него – рыжая харизма, а у Партии – оргструктура, которая для Трампа – ЧУЖАЯ. И вот эта изначальная мина взрывается – как положено, в самый решающий момент. “Порядок бьет класс”.

Два мошенника, играя “на лапу” друг другу, сливают рыжего лоха из игры. Потом, вдали от посторонних глаз, они по-джентльменски поделят ОБЩИЙ выигрыш.