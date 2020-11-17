 

Мнение: Правила Эстонского клуба

17.11.2020, 3:15, Разное

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ни у одного политика её страны нет причин как-либо критиковать выборные процедуры в США.
Глава Эстонии запретила министрам критиковать избирательную систему США
«Мы работаем с теми руководителями Америки, которых народ США демократично выберет… Это вопрос граждан США, как они решат вопрос с выборными процедурами в США. Ни у одного эстонского политика нет причин и оснований что-либо говорить об этом, что мы и не будем делать», — приводит Интерфакс её слова.
Ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас назвал абсурдными критические высказывания министров его правительства Марта и Мартина Хельме относительно выборов в США.
Мартин Хельме назвал результаты выборов президента США сфальсифицированными. Март Хельме назвал Джозефа Байдена и его сына Хантера «коррумпированными типами».

https://russian.rt.com/ussr/news/803692-estoniya-reakciya-vybory – цинк

Первое правило эстонского клуба, Не критиковать США.
Второе правило эстонского клуба. Никогда не критиковать США.
Третье правило эстонского клуба. Если последовал крик "Стоп", критика США должна прекратиться.
Четвертое правило эстонского клуба. В системе взаимоотношений лишь двое – один правит, другой подчиняется.
Пятое правило эстонского клуба. Выражение лояльности и подчинение идет последовательно, не все сразу.
Шестое правило эстонского клуба. Снимать все преграды для действий США в вашей стране.
Седьмое правило эстонского клуба. Выборы в США могут идти столько сколько нужно и так как им нужно, это не вашего ума дело.
Восьмое правило эстонского клуба. Тот, кто впервые вступил в эстонский клуб – лизнет сапог господина.

Источник: Colonel Cassad



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