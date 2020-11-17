Мнение: О шокирующих масштабах эпидемии CoVID-19 в Москве

17.11.2020, 3:10, Разное



Фото © Reuters.

Тут не будет много слов. Документальные фото говорят сами за себя. И они красноречиво рассказывают, о чём нужно помнить, когда московские власти утверждают, будто в столице хватает койко-мест для больных коронавирусной инфекцией.

Но что это за места?

Смотрите…

В ледовом дворце «Крылатское» сегодня не увидеть напряжённой спортивной борьбы. Из комментаторской кабины, откуда открывается панорамный вид на ледовую арену, можно болеть только за команду врачей и медсестёр.

Главную арену дворца теперь занимают медицинские койки.

Да, в Крылатском в начале октября открыли ещё один временный госпиталь для оказания помощи пациентам с CoVID-19. Он закреплён за городской клинической больницей № 67 имени Л.А. Ворохобова.

Здесь пациенты скорее долечиваются. Потому что койко-места в настоящих больницах нужно быстрее освобождать для тех, кому они нужнее.

Для тяжёлых пациентов, которые ждали визита врача по 1-2 дня и за это время сильно ухудшились. Увы, SARS-CoV-2 иногда действует очень быстро.

Это не единственный временный госпиталь в Москве. Помимо него ещё работают аналогичные учреждения на ВДНХ и в АТЦ «Москва» на Каширском шоссе, а также в конгрессно-выставочном центре «Сокольники». Сверх того открыто почти 50 временных госпиталей на территории 16 городских больниц. И все они едва справляются с наплывом пациентов!

Да, дорого сейчас обходится собянинская «оптимизация» столичной медицины в пользу бордюров и плитки. И ведь это – ещё благополучная #Москва с её раздутым бюджетом и огромными ресурсами привлекать медперсонал из регионов для работы вахтовым методом.



Все фотографии © Reuters.

А что творится там далеко за МКАД, представляете?

Мне уже пишут в комментариях, каково это – видеть, как у близких синеют губы и ногти, начинается одышка при попытке встать с кровати, а ни скорая, ни врач не идут уже пару суток, и возможно, не придут еще столько же – это ещё при степени тяжести между легкой и средней. А ведь там – вполне обеспеченная Тюмень…

И вот неужели, когда вся эта эпидемия кончится так или иначе, наши оптимизаторы медицины, трубя о своей «победе» над #коронавирус­ом, так и уйдут от ответа за всё ими содеянное?