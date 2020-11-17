 

Премьер Словакии призвал бороться с COVID-19 «как с коммунистами»

17.11.2020, 2:10, Новости дня

С коронавирусом нужно бороться, «как когда-то» боролись «с коммунистами», сообщил премьер-министр Словакии Игор Матович.

По его словам, коммунисты «тоже были пришельцы, которые портили жизнь и не разрешали свободно дышать». Он добавил: «Сейчас у нас здесь пришелец коронавирус». Такое заявление Матович сделал накануне Дня борьбы за свободу и демократию – государственного праздника Словакии и Чехии. В Словакии выявлено свыше 87 тыс. случаев коронавируса, скончались 526 человек, передает ТАСС.

17 ноября 1989 года Силы безопасности Чехословацкой Социалистической Республики разогнали демонстрацию студентов в Праге, что привело к смене политического режима в декабре того же года. Напомним, в ноябре Словакия запретила коммунистические символы. Компартии Чехословакии и Словакии объявили преступными организациями.



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