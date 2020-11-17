 

Навальный подал в суд на Пескова из-за его заявлений о связях политика с ЦРУ

17.11.2020, 2:00, Разное

Политик Алексей Навальный подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову. На карточку суда обратили внимание «Открытые медиа».

Как уточнили изданию в Пресненском суде, Навальный требует от Пескова опубликовать на сайте Кремля опровержение его заявлений, которые пресс-секретарь президента сделал в интервью ТАСС 1 октября.

В частности, Песков тогда утверждал, что с Навальным работают западные спецслужбы. «С больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация», — заявил он, комментируя слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о том, что отравление оппозиционного политика якобы было «срежиссировано» Западом.

Тогда же Песков сообщил, что заявления Навального о причастности Путина к его отравлению являются «оскорбительными» и «неприемлемыми».

Напомним, политику стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Пилоты посадили самолет в Омске, где Навального госпитализировали в больницу скорой помощи. Он впал в кому. После долгих переговоров родственникам разрешили перевезти оппозиционера на лечение в Германию. Вскоре независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции обнаружили в организме Навального следы боевого яда из группы «Новичок». Их выводы подтвердила Организация по запрещению химоружия (ОЗХО).

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Источник: Новая газета



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