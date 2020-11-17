 

“ПриватБанк” отсудил 1 млрд грн у компании Коломойского

17.11.2020, 1:45, Новости дня

Суд удовлетворил иск “ПриватБанка” к компании “Агротерминал” и решил взыскать с нее как поручителя компании “Бориваж” 1 млрд грн задолженности. Решение принято 30 октября коллегией судей под председательством Романа Волкова, соответствующий документ опубликован в реестре Хозяйственного суда Одесской области.

Согласно судебным материалам, “ПриватБанк” расторг кредитный договор из-за нарушения должником своих обязательств. В то же время в компании “Агротерминал” утверждали, что кредитным соглашением предельный срок возврата займа был установлен на 3 ноября 2026 года.

Однако суд постановил, что “ПриватБанк” правомерно воспользовался правом на направление уведомления о досрочном расторжении кредитного договора.

По данным госреестра, основатель “Агротерминала” – компания “Бориваж”, бенефициарами которой значатся Александр Скотник и Нарек Будагян (через ООО “Терминал-Южный”), Ангонас Гарофита Николета (через “Амертана Холдингс ЛТД”), Эммануэль Флорентина Христиана (через “Энстревио Инвестментс Лимитед”), Арести Сеодоро (через “Окталенса Холдингс ЛТД”).

“Бориваж” и Скотник являются учредителями и “Агротерминал Логистик”, которая была поручителем “Приватбанка” по рефинансированию, привлеченному банком в НБУ еще до национализации.

Предметом ипотеки был зерновой терминал “Бориваж” в Одесской области. Его стоимость, которую согласовали стороны ипотечного договора, составила 5,54 млрд грн.

В 2018 году сообщалось, что в иске занимающейся транспортной деятельностью фирмы из Запорожья “Агротерминал Логистик” фигурирует сумма 996,135 млн грн, в иске расположенного в Одессе “Южмедбиосинтеза”, сферой деятельности которого являются недвижимость, инжиниринг, геология и геодезия, указывается 117,834 млн грн.

По данным “Экономической правды”, конечным бенефициаром “Агротерминал Логистик” является Коломойский.

“ПриватБанк” был национализирован в декабре 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн. Бывшие акционеры, бизнесмены Коломойский и Геннадий Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету Министров о незаконности национализации “ПриватБанка”. Государство обжаловало это решение в апелляционном суде.

В ноябре 2019 года Коломойский заявил, что банк вернут ему в ближайшее время. До этого он говорил, что “ПриватБанк” ему не нужен, он хочет $2 млрд компенсации.

В мае 2020 года Верховная Рада приняла закон, запрещающий возврат национализированных банков прежним владельцам, тогда же он вступил в силу. В июне закон впервые применили на практике.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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