Президент Армении призвал кабинет Пашиняна уйти в отставку

17.11.2020, 1:45, Новости дня

Президент Армении Армен Саркисян призвал правительство страны и национальное собрание готовиться к досрочным парламентским выборам. Об этом он сказал в своем обращении, обнародованном агентством “Sputnik Армения”.

Саркисян высказал мнение, что Армения проиграла в навязанной ей войне, как на поле боя, так и на дипломатической арене. Из-за потока беженцев из Нагорного Карабаха страну настигла “гуманитарная катастрофа”. “Мы не можем игнорировать реальность и продолжать жить обычной жизнью”, – подчеркнул президент.

Он заявил, что по итогам встреч и консультаций с политиками, общественными активистами и представителями диаспоры принял решение, что единственный “достойный” выход из ситуации заключается в проведении внеочередных парламентских выборов.

До выборов управление страной должно быть передано правительству национального согласия, “обладающему высокой квалификацией”, добавил Саркисян.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Представитель “властей” Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна “вынудили” подписать документ, “максимально выгодный” для Баку. После подписания договоренностей об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе в Ереване начались акции протеста, а представители армянской оппозиции потребовали отставки Пашиняна.