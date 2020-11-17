В четырех областях Украины проведут повторные местные выборы – ЦИК

17.11.2020, 1:45, Новости дня

В городах и селах Киевской, Черниговской, Винницкой и Сумской областей Украины пройдут повторные местные выборы. Об этом 16 ноября сообщила Центральная избирательная комиссия на своей странице в Facebook.

В Новгороде-Северском Черниговской области повторные выборы назначены на 17 января. Они пройдут в связи со смертью избранного повторно мэра Олега Бондаренко до вступления в должность. Он умер 29 октября от коронавируса.

28 октября стало известно, что от коронавируса скончался городской голова Борисполя Киевской области Анатолий Федорчук, который тоже побеждал на последних выборах. Он возглавлял город с 2006 года. Повторные выборы там назначили на 31 января.

Еще одни выборы главы и депутатов городского совета проведут также в Броварах Киевской области, а в селе Улановка Винницкой области будут избирать только сельского голову. В этих случаях решения провести перевыборы принял суд, сообщили в ЦИК.

https://www.facebook.com/UACEC/posts/1256362031412878

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.