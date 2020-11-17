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17.11.2020, 1:45, Новости дня

В Казахстане построят завод по производству российской вакцины от коронавируса. К такой договоренности пришли президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, сообщил последний на совещании с членами правительства 16 ноября. 

“Мною достигнута договоренность с президентом России о строительстве завода по производству российской вакцины. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект”, – сказал Токаев, пишет его пресс-служба.

“Важно продолжить работу по всем направлениям обеспечения биологической безопасности. Такие меры принимают все развитые государства”, – подчеркнул президент Казахстана.

Он добавил, что до конца работы текущей сессии парламента на рассмотрение депутатов необходимо внести проект закона по биобезопасности.

О регистрации “первой в мире вакцины” от коронавирусной инфекции – “Спутник V” (“Гам-КОВИД-Вак”) – президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Путин сказал, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Российская вакцина считается недоработанной, считают в США. 

В сентябре в минздраве РФ заявляли, что побочные эффекты проявились “примерно у 14%” волонтеров, привитых “Спутник V” в ходе исследований. 26 октября директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о побочных эффектах у 15% участников испытаний. 28 октября он рассказал, что “некоторые” добровольцы, участвовавшие в испытаниях, заболели COVID-19. 

По данным Всемирной организации здравоохранения на 3 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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