Кабмин уволил руководителя Государственного космического агентства Украины

17.11.2020, 1:45, Новости дня

Кабинет министров Украины 16 ноября уволил с должности председателя Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Владимира Усова. Соответствующее распоряжение опубликовано пресс-службой правительства.

“Уволить Усова Владимира Владимировича с должности Председателя Государственного космического агентства Украины в соответствии с частью первой статьи 87 Закона Украины “О государственной службе”, – сообщается в документе.

Статья предусматривает, что субъект назначения может уволить госслужащего категории А по собственной инициативе по представлению премьер-министра или профильного министра в течение четырех месяцев с момента его назначения.

Вероятно, представление на увольнение Усова подал вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, который был назначен 16 июля, то есть четыре месяца назад.

Другим распоряжением Кабмин назначил исполняющим обязанности председателя Госкосмоса первого заместителя Усова Михаила.

Владимир Усов возглавлял ГКАУ с начала февраля 2020 года. Накануне его назначения стало известно, что одна из компаний Усова – “Гуттенбергз” – является фигурантом уголовного дела ГБР. Об этом сообщило “Слідство.Інфо” со ссылкой на материалы судебного реестра.

Как утверждает “Главком”, заполняя декларацию кандидата на должность главы ГКАУ, Усов указал в ней недостоверные данные. Позже стало известно, что компания Kwambio, основанная Усовым в 2013 году, в декабре 2017-го получила $500 тыс. инвестиций от венчурного фонда Impulse VC, главным инвестором которого является российский миллиардер Роман Абрамович.

Около 100 парламентариев в своем обращении к главе правительства Денису Шмигалю и министру экономразвития Игорю Петрашко требовали уволить Усова.