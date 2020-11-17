NBC – Трамп почти признал победу Байдена, но это длилось недолго

17.11.2020, 1:40, Новости дня

«Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы», — написал Дональд Трамп о своём сопернике Джо Байдене, и этот твит некоторые истолковали как шаг к признанию поражения. Однако вскоре президент США объяснил, что намерен продолжать оспаривать итоги выборов, пишет NBC. Как отмечает телеканал, Байден тем временем продолжает формировать будущую администрацию Белого дома.

Фасад отрицания результатов выборов сегодня дал трещину: президент проронил эти два слова — «Он победил». Признание поражения в Twitter вдобавок к этой оговорке в пятницу…

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Что бы ни случилось в будущем. Кто знает, какая это будет администрация. Наверное, время покажет.

Губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, республиканец, увидел в этом перемену к лучшему.

АСА ХАТЧИНСОН, губернатор штата Арканзас: На самом деле приятно было видеть, что президент Трамп написал в Twitter: «Он победил». Думаю, это начало признания.



Но это длилось недолго. Прошло 92 минуты, и президент выпалил следующее: «Я не признаю никакого поражения! Нам предстоит долгий путь».

Этот обратный ход поддержали советники Трампа.

ДЖЕЙСОН МИЛЛЕР, старший советник избирательного штаба Трампа: Президент не признаёт никакого поражения.

РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ, личный адвокат Трампа: Это далеко не так. Он говорит, скорее, саркастично… Думаю, это подходящее слово.

Они также раскритиковали столкновения и беспорядки, в результате которых пострадали сторонники Трампа, а в Вашингтоне были арестованы более 20 человек. Это произошло после субботнего трамповского митинга, на котором президента призывали продолжать оспаривать в суде победу Байдена.

ГОЛОСА: США! США! США!

Сегодня утром Джо Байдена видели на выходе из церкви в Делавэре. Будущий глава его аппарата заявил о необходимости официального процесса передачи власти.

РОН КЛЕЙН, претендент на пост главы аппарата Белого дома: Если президент готов начинать признавать эту реальность, это позитивно. Лента Дональда Трампа в Twitter не делает Джо Байдена президентом или не президентом. Это сделал американский народ.

Президент Трамп провёл день на своём поле для гольфа в Вирджинии. Он бездоказательно заявляет о подтасовках на выборах. Тем временем губернатор Огайо, республиканец, говорит, что пора двигаться дальше.

МАЙК ДЕУАЙН, губернатор штата Огайо: …Джо Байден — избранный президент. И эта передача власти — в интересах страны. Важно, чтобы началась нормальная передача власти.

Келли сейчас с нами. Келли, Джо Байден продолжает выполнять свои планы на переходный период. Что дальше?

КЕЛЛИ О’ДОННЕЛЛ, корреспондент NBC News при Белом доме: Завтра, Кейт, избранный президент и будущий вице-президент Камала Харрис будут вместе в Уилмингтоне. Там они озвучат свой долгосрочный план восстановления экономики. Ожидается также, что на этой неделе могут сообщить о важном прибавлении в будущей администрации Белого дома — о новых сотрудниках руководящего звена. Кейт?



С нами на связи из Белого дома была Келли О’Доннелл. Спасибо, Келли!

Дата выхода в эфир 15 ноября 2020 года.