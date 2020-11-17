 

Bild – брексит дружбе не помеха — принц Чарльз выступил в бундестаге на немецком языке

17.11.2020, 1:40, Новости дня

Члены британской королевской семьи принц Чарльз и его жена герцогиня Камилла приехали с визитом в Германию, пишет Bild. Преемник Елизаветы II выступил с речью в бундестаге, при этом, к удивлению многих, заговорил на немецком. Он подчеркнул важность сохранения дружбы между Берлином и Лондоном несмотря на брексит.

Королевский визит в Берлине. Преемник британского монарха принц Чарльз и его жена герцогиня Камилла приземлились в субботу в аэропорту Берлин-Бранденбург. Их встретил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. В воскресенье после полудня принц Чарльз выступил с речью в бундестаге. К удивлению многих, он заговорил на немецком.

ПРИНЦ ЧАРЛЬЗ: Поэтому я твёрдо убеждён, что главные связи между нами останутся сильными. Мы навсегда останемся друзьями, партнёрами и союзниками.  

72-летний мужчина подчеркнул важность сохранения немецко-британской дружбы несмотря на брексит. Это был первый раз, когда члены королевской семьи приняли участие в главных памятных мероприятиях во Всенародный День скорби. До этого их принял во дворце Бельвю президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. После этого они возложили венки к мемориалу Нойе Вахе в центре Берлина в честь Всенародного Дня скорби.

Последний раз принц Чарльз и Камилла приезжали в Германию в 2019 году. С 1962 года Чарльз побывал в ФРГ больше 30 раз как с частными, так и с официальными визитами.

Дата выхода в эфир 15 ноября 2020 года.



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