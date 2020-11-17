 

В РФ представлен прототип отечественной базовой станции 5G

17.11.2020, 1:35, Новости дня

Российская связь сможет работать на отечественном оборудовании. Об этом сообщили в пресс-центре «Сколтеха».

Специалисты из «Сколково» показали созданную ими базовую станцию 5G. Аппаратура уже прошла испытания в сети МТС, где показала себя с лучшей стороны.

Скорость передачи данных колебалась от 300 до 450 Мбит/с, отмечают разработчики. Это значительно больше, чем в существующих сейчас сетях третьего и четвертого поколения. Кстати, не только само оборудование, но и программное обеспечение в данной станции также российского производства. По словам создателей станции, ее можно будет запускать, начиная с 2023 года. А к 2025 году примерно 20% владельцев мобильных устройств в РФ смогут использовать 5G в обыденной жизни.



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