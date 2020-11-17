 

Компания Boston Dynamics Spot продала своего робота-собаку

17.11.2020, 1:35, Новости дня

На легендарного робота-собаку, созданного в Boston Dynamics Spot, нашелся, наконец-то покупатель. Данное устройство приобрела компания British Petroleum.

Как сообщает счастливый обладатель чуда техники, данного робота решили использовать на нефтяной вышке, где он сможет заменить сразу несколько высокооплачиваемых сотрудников.

Функции робота-собаки будут состоять в том, чтобы делать постоянные обходы территории и снимать показания с датчиков. Раньше этим же занимались люди, которым приходилось находиться на ногах чуть ли не всю смену. Также робот станет выполнять охранные функции. Вышка расположена в Мексиканском заливе на расстоянии чуть более 300 км от берега. Из-за этого сотрудники работают тут вахтовым методом, за что получают повышенную зарплату.



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