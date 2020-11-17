Мнение: Как Песков докажет, что Навальный связан с ЦРУ?

17.11.2020, 1:00, Разное

Прочитал, что Алексей Навальный обратился в Пресненский районный суд Москвы с иском к пресс-секретарю президента Дмитрия Пескова.

Навальный требует от Пескова опубликовать на сайте Кремля опровержение его заявлений, которые тот сделал в интервью ТАСС 1 октября. Песков утверждал, что с Навальным работают западные спецслужбы.

Дословно: «С больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация», — заявил Песков, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что отравление Навального якобы было «срежиссировано» Западом.

Мне вот интересно, как Песков будет доказывать, что Навальный связан с ЦРУ? Или суд решит, что Песков ничего не утверждал, что это было его «твердое оценочное суждение»?

Фотография Алексея Навального отсюда