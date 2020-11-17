 

Путин дал поручение о создании пункта обеспечения ВМФ в Судане

17.11.2020, 0:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил подписать соглашение с Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России.

«Принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота Российской Федерации на территории Республики Судан», – цитирует документ РИА «Новости». Соглашение от имени РФ подпишет Министерство обороны.

В 2017 году занимавший в то время пост президента Судана Омар аль-Башир заявлял, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу возможность создания в Судане военной базы на Красном море.

В 2018 году посол РФ в Судане Владимир Желтов отмечал, что вопрос создания базы ВМФ РФ в Судане обсуждается, однако, скорее всего, речь пойдет о пункте военно-технического обеспечения.



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