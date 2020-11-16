Экс-генпрокурор Украины Шокин испугался мести Байдена за сына

16.11.2020, 23:48, Новости дня

Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин считает, что Джозеф Байден, если станет президентом США, захочет отомстить за расследование против сына Хантера.

«Зная Байдена, считаю, что он будет мстить мне», – сообщил Шокин, подчеркнув, что «на посту генпрокурора» действовал «справедливо и обоснованно». Однако, как признался Шокин, у него «есть опасения по Байдену». Он упомянул об отравлении в Греции и заявил: «Я могу предполагать, подчеркиваю, лишь предполагать, что Байден может быть к этому причастен».

«Наблюдая за ним, его выступлениями в СМИ, я все же его боюсь», – сказал Шокин. Попытку отравления он связывает с расследованием деятельности украинской газовой компании Burisma. Шокин «считал и считает, что это дело было закрыто преждевременно и незаконно», «трудно закончить без допросов Хантера Байдена, Арчера, Квасьневского и других директоров Burisma», передает ТАСС со ссылкой на «Час.News».

Напомним, Шокин написал заявление о вмешательстве в его работу со стороны Байдена. Были опубликованы показания Шокина против Байдена. Свое увольнение Шокин связывает с тем, что он вел «широкомасштабное расследование коррупции в Burisma Holdings, компании по производству природного газа на Украине, а сын Джо Байдена, Хантер Байден, был членом совета директоров».

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, как утверждается, занимавший пост президента Украины Петр Порошенко разговаривает с Байденом. На аудиозаписи якобы Байден предлагает Порошенко 1 млрд долларов за отставку Шокина. Сам Порошенко назвал записи телефонных разговоров сфабрикованными.