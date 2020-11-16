В Академии экономических наук Украины призвали Зеленского закупить «Спутник V»

16.11.2020, 23:48, Новости дня

Украина должна купить российскую вакцину от коронавируса, сообщил первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко, обращаясь к президенту страны Владимиру Зеленскому.

Пешко опасается, что из-за быстрого распространения коронавируса «украинцев просто негде будет лечить и люди будут умирать, не дождавшись медицинской помощи», поэтому Украине «нужна вакцина от коронавируса». Он отметил в Facebook, что многие страны «уже заключили контракты» с Россией, у которой есть «разработанная и лицензированная вакцина «Спутник V».

«На этом основании я считаю, что применение российской вакцины для лечения коронавируса является абсолютно верным и необходимым действием со стороны украинских властей», – сообщил Пешко, добавив, что «Россия уже зарегистрировала и вторую вакцину – «ЭпиВакКорона» производства научного центра «Вектор», которая «проходит пострегистрационные исследования», а «центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину», она «проходит стадию клинических испытаний».

Пешко указывает, что «вакцина фирмы Pfizer, о которой так много говорят в последнее время, имеет логистические проблемы», их необходимо учитывать «в условиях Украины». Кроме того, «данная вакцина намного дороже российского аналога».

Он призвал Зеленского «договориться с Владимиром Путиным» и «помочь решить данный вопрос позитивно, чтобы не пострадал украинский народ», чтобы Украина «приобрела российскую вакцину или еще лучше наладила ее производство, создав украинские фармацевтические предприятия и одновременно наращивая экономический потенциал». Пешко предложил «обратиться к Виктору Медведчуку, который уже провел переговоры с российским руководством по поводу закупки вакцины».

«Я знаю Вас, уважаемый Владимир Александрович, как отзывчивого, доброго и гуманного человека, поэтому обращаюсь именно к Вам и прошу Вас дать соответствующие распоряжения правительству Украины», – сообщил Пешко, добавив, что «украинцы должны принять единственное правильное решение и закупить у РФ максимальное количество доз для вакцинации». Он подчеркнул, что нужно «отбросить все политические разногласия».

Отмечается, что ЕС «несмотря на режим санкций, может себе позволить разрешить использование российской вакцины на своей територрии», вакцину «закупают такие страны как Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия, Венгрия, Бразилия, Китай, Южная Корея, Турция, Индия». Пешко спросил: «Почему же Украина не готова поставить жизнь человека выше политики?».

Напомним, в начале октября президент РФ Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин встретились с председателем политсовета украинской партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком. В рамках встречи Путин сообщил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса. После этого министр здравоохранения Украины не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена ВОЗ. Однако позже он предложил пока не рассматривать возможность закупки российской вакцины от коронавируса, потому что, по его словам, она не прошла определенные стадии клинических испытаний. Зеленский раскритиковал украинских политиков за прививку российской вакциной. Между тем украинская элита, вопреки желанию президента страны, уже объявила охоту за российской вакциной.