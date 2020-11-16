 

Муж Венедиктовой уволился из киберполиции, получил 774 тыс. грн и восстановился на работе – расследование

16.11.2020, 23:45, Новости дня

Полковник полиции, заместитель начальника департамента киберполиции Национальной полиции Украины Денис Колесник, который является мужем генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, спустя год работы в подразделении НПУ 25 сентября подал рапорт об отставке. Об этом говорится в расследовании Bihus.info, опубликованном в YouTube 16 ноября.

“Колесник подает рапорт и отдельно просит деньги. 29 сентября Нацполиция выплачивает ему 774 644 грн. Из них 608 тыс. грн – в качестве разовой помощи при увольнении, 103 315 грн – денежного обеспечения и компенсации за неиспользованный отпуск и премии. Еще 60 тыс. грн Колесник получил на оздоровление и решение бытовых проблем, отметив, что долго и дорого лечился от COVID-19”, – отмечено в расследовании.

По данным Bihus.info, 30 сентября супруга Венедиктовой официально уволили из Нацполиции. 1 октября на его должность Нацполиция объявила конкурс, а 5 октября Колесник подал документы на конкурс.

“После того, как Колесник подал документы, мы постоянно фиксировали его авто под департаментом киберполиции то в 9.00, то в 18.00”, – отметили журналисты.

На сайте департамента киберполиции НПУ Колесник указан заместителем начальника подразделения.

Венедиктова стала генпрокурором Украины 17 марта 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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