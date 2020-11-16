 

В Харькове избили режиссера Садовского. Он умер в больнице

16.11.2020, 23:45, Новости дня

В Харькове 71-летний заведующий кафедрой одного из вузов погиб в результате нанесенных травм во время нападения. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Правоохранители сообщили, что 14 ноября мужчина получил несколько ударов по голове, когда возвращался домой через пустырь. Злоумышленник напал на него сзади и побил, отчего он потерял сознание.

“Придя в себя, мужчина пришел домой и рассказал о случившемся жене, которая вызвала бригаду медицинской помощи. Его госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, где 16 ноября он скончался”, – говорится в сообщении. 

В полиции имени погибшего не называют. Однако, Харьковский Дом актера имени Леся Сердюка на своей странице в Facebook сообщил, что в результате нападения и нанесенных травм режиссер Леонид Садовский погиб.

По их данным накануне нападения, мужчина выходил в аптеку.

“На протяжении всей своей трудовой деятельности служил только театру, кино и телевидению. Занимал руководящие должности в различных культурных учреждениях. 30 лет работал на кафедре мастерства актера и режиссуры Харьковского национального университета искусств имени Ивана Котляревского”, – сообщили в Доме актера.

Садовский создал более 40 спектаклей в театрах Украины – Харькове, Запорожье, Луганске, Донецке, Симферополе, Полтаве, Кировограде, Одессе, учебном театре ХНУИ “5 этаж” (“Мастерская 55”), цикл документальных телевизионных очерков, говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2866867150203933&id=1680260232197970

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / “Как новенькие”. Ефросинина отметила годовщину супружеской жизни

02.11 / “Ничего нового найти не может”. Порошенко будет судиться с ГБР – адвокат

09.11 / Результаты выборов в Одесский облсовет не смогли озвучить из-за компьютерного вируса

15.08 / Опубликовано видео гибели митингующего Тарайковского в Минске. В руках у него не было взрывчатки

05.09 / Госдеп заявил послу России, что США обеспокоены ситуацией с Навальным

17.08 / США опровергли сообщения о нанесении авиаудара по блокпосту в Сирии

10.10 / Врач оценила состояние полгода пробывшей в шкафу девочки

09.07 / “Мы их дожмем”. Зеленский пообещал ипотеку под 10% годовых

02.10 / Bloomberg – Пакистан закупит у России зерно для борьбы с инфляцией

18.09 / Ученые выяснили, откуда у животных «шестое чувство»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска