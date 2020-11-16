 

El Universal – Мадуро подтвердил, что Венесуэла получит 10 млн доз вакцины «Спутник V» в январе

16.11.2020, 23:40, Новости дня

Президент Николас Мадуро заявил, что в январе начнутся поставки 10 миллионов доз вакцины от коронавируса «Спутник V», российского производства, в Венесуэлу, передаёт El Universal. При этом глава государства отметил, что рассматривает возможность смягчения ограничительных мер, ведённых в Венесуэле для сдерживания распространения коронавируса.


Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его правительство договорилось о поставке более 10 миллионов доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», пишет El Universal. При этом глава государства уточнил, что российскую разработку Венесуэла получит уже в первом квартале 2021 года.

«Мы надеемся, что в период с января по март у нас будет российская вакцина, а из Венесуэлы мы будем работать со всей строгостью и дисциплиной для производства вакцины в стране», — отметил Мадуро.

Как отмечает издание, поставки вакцины в Венесуэлу с российской стороной обсудила вице-президент страны Делси Родригес. Не обошли стороной и вопросы экономического сотрудничества на фоне санкций США, введённых против латиноамериканской страны.

По итогам своего визита в Москву Родригес заявила, что российские предприниматели выразили заинтересованность в инвестициях в Венесуэлу. По её словам, политик почти всю прошлую неделю проводила встречи с бизнесменами, для того чтобы придать стратегический импульс сотрудничеству между двумя странами в рамках закона о противодействии санкциям, так называемого Антиблокадного закона.

Подтверждая договорённость о поставке вакцин, Мадуро также высказался относительно ситуации с коронавирусом в стране и мерами по сдерживанию распространения COVID-19. В частности, президент также объявил о том, что на следующей неделе встретится с владельцами кинотеатров и театров, для того чтобы «скоординировать безопасное открытие этих площадок».

Более того, Мадуро отметил, что правительство рассматривает возможность послабления карантинных мер в декабре в случае успеха системы «7+7», согласно которой неделя полного карантина чередуется с неделей, во время которой открывается часть заведений. Однако, как отмечает El Universal, венесуэльский лидер подчеркнул необходимость соблюдать меры предосторожности, для того чтобы сдержать эпидемию.



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