Euronews – христиане Европы протестуют против отмены церковных служб в период карантина

16.11.2020, 23:40, Новости дня

Верующие в разных странах Европы требуют от властей снять запрет на проведение церковных служб во время карантина. По мнению прихожан и священнослужителей, власти могут выдвигать санитарные требования, касающиеся безопасного формата проведения богослужений, но не имеют права их запрещать. Тысячи французов приняли участие в посвящённой этому акции протеста, передаёт Euronews.

Верующие в разных странах Европы требуют от правительств разрешить церковные службы. В крупнейших городах Франции католики в воскресенье вышли на акции протеста против политики локдауна.

По мнению прихожан и священнослужителей, власти могут выдвигать требования, которые касаются социальной дистанции и максимального числа молящихся, но принципиальные вопросы — проводить или отменять службу — должна решать церковь.

МУЖЧИНА: Одна из фундаментальных ценностей Республики — уважение верований каждого. У нас не антиклерикализм, мы уважаем религии! Мы не просим ничего сверх того, чтобы в субботу ходить по магазинам, а в воскресенье — на мессу.

ЖЕНЩИНА: Мне не хватает церкви. Это часть каждого из нас, это душа! Есть дух и есть тело. Но сейчас чего-то не достаёт.

А в Лондоне полиция вмешалась в церемонию крещения в евангелистской церкви. Стражи порядка не стали запрещать службу — поговорив с пастором, они попросили часть прихожан покинуть помещение. Полтора десятка человек продолжили церемонию на открытом воздухе.

Дата выхода в эфир 15 ноября 2020 года.