Мнение: Эрик, парень из Доминиона

16.11.2020, 23:10, Разное

Да это же просто праздник какой-то.

Человек на фото – Эрик Кумер. Работал в системе "Доминион" директором по безопасности электронных систем голосования. То есть, фактически отвечал за безопасность всей системы предоставляемой компанией.

Как рассказывает https://www.thegatewaypundit.com/2020/11/report-anti-trump-dominion-voting-systems-security-chief-participating-antifa-calls-posted-antifa-manifesto-letter-trump-online/ Джо Олтман из Faith Education Commerce, он проник в одну из ячеек Антифа, где пересекся с этим самым Эриком Кумером.

В чате организации, гражданин Кумер призывал членов ячейки усиливать давление на Трампа через улицу, В чате его называли "Эрик, парень из Доминиона".

Этот самый "парень из Доминиона", «Не беспокойтесь о выборах, Трамп не победит. Я чертовски в этом убедился!»

Тогда Олтман не придал этому большого значения (дело было в сентябре 2020 года), но после того, как нарастал вал скандала вокруг "Доминиона", он полез искать, что это за "парень из Доминиона". И нашел его Фейсбук, где Кумер публиковал различные материалы Антифа, включая Манифест Антифа против Трампа.

Когда Олтман начал публиковать эту информацию, его аккаунт в Твиттере был оперативно удален.

Из сообщения Кумера в Facebook:

Если вы планируете голосовать за автократов, самовлюбленных, фашистов, придурковатых и вице-президента христианского джихадиста, СКАЖИТЕ МНЕ СЕЙЧАС! Нет, я не шучу. Я за аргументированный политический дискурс и здоровую дискуссию – я смотрю на вас (3 имени друзей). Я не согласен с вами троими по многим философским причинам, но уважаю ваше мнение. Только абсолютный ГРЕБАНЫЙ ИДИОТ мог когда-либо проголосовать за этого тупого ФАШСИСТА-РАСИСТА! Никакой ерунды, мне наплевать, если вы друг, член семьи или случайный знакомый, СКАЖИТЕ МНЕ СЕЙЧАС. У меня нет никакого желания когда-либо общаться с вами. Вы безнадежны, без разума. вами управляют страх, реакция и чушь собачья. Убирайте свое дерьмо.

О, это тебя не убеждает, НАХУЙ! Серьезно, этот гребаный клоун противостоит всему, что делает эту страну прекрасной! Вы хотите в этом участвовать? Вы не заслуживаете ничего, кроме презрения.

В конце своей тирады Кумер поясняет: «Эти мнения рациональны и полностью мои. Они основаны на разуме и весьма заслуживают доверия. Хотя это не обязательно мысли моего работодателя, но если нет, мне, вероятно, следует найти другую работу. Кто хочет работать на полных идиотов?

Кроме того, в 2016-м году на конференции, Кумер утверждал, что есть способы для обхода защиты электронных систем голосования.



Подробнее тут https://independentminute.com/2020/11/14/dominion-voting-official-admits-they-can-change-votes-video/

Ну и там по мелочи, Кумер был большим любителем музыки про мертвых полицейских.

Вот такой чудесный человек отвечал за безопасность системы электронного голосования.

Вот еще чудесное из показания информатора Мелиссы Короне в суде Детройта.

Информатор Мелисса Кароне (айтишник из "Доминиона") в протоколе суда говорит, что она рассказала своему начальнику о массовом мошенничестве в Детройте в Центре TCF в ночь выборов, и ее босс сказал: «Мы здесь не для того, чтобы проводить их выборы»!

Там же приводятся техники фальсификации:

1. Не было никакого надзора. Просто демократы следили за демократами.

2. Одни и те же бюллетени считались по несколько раз. Стопка из 50 бюллетеней за Байдена превратилась в 500 голосов.

3. Работники избирательной комиссии дублировали бюллетени и меняли голоса в бюллетенях прямо у всех на виду.

На видео Кароне рассказывает о фальсификациях в Детройте.

Показания Кароне переданы ФБР.

Ну и в качестве еще одной вишенки.

Конгрессмен Луи Гомерт из Техаса заявил https://welovetrump.com/2020/11/15/rep-louie-gohmert-says-u-s-military-has-raided-scytl-server-facility-in-frankfurt-germany-hammer-scorecard-dominion-scytl/, что военные США совершили налет на серверную SCYTL во Франкфурте, которая была связана с "Доминионом".

Сообщается, что SCYTL опроверг эти утверждения в субботу утром. Потом их сайт рухнул.

Ранее сегодня член палаты представителей Луи Гомерт сообщил Крису Сальседо на Newsmax, что источники в Германии сообщают, что SСYTL, который неправильно размещал данные о выборах через Испанию, подвергся рейду со стороны крупных вооруженных сил США, и их серверы были захвачены во Франкфурте.

Андреа Видбург из American Thinker ранее сообщала, что SCYTL – это компания из Барселоны, которая предоставляет системы электронного голосования по всему миру, многие из которых оказались уязвимыми для электронных манипуляций. У SCYTL есть (или были) связи с Соросом и Демократической партией. Компания Vulcan Capital соучредителя Microsoft Пола Аллена инвестировала в SСYTL 40 миллионов долларов. Сегодня вечером мы узнали из нашего источника, что Билл Гейтс также владеет акциями SСYTL

Сегодня вечером мы узнали больше от нашего источника об этом рейде в Германии.

Из нашего источника: Правительство США определило, что этот сервер Dominion участвовал в переключении голосов. Разведывательное сообщество начало поиск сервера и обнаружило, что сервер находится в Германии. Чтобы получить доступ к этому серверу и сделать его доступным для использования на законных основаниях, они должны были заставить Государственный департамент работать в тандеме с Министерством юстиции. Им пришлось потребовать от правительства Германии содействия в разрешении захвата этого сервера. Соответствующие документы, необходимые для такого рода захвата, были подготовлены, подписаны, и, похоже, в этой операции также была военная поддержка США. Американские военные не лидировали. Но это помогает объяснить, почему Эспера уволили, а Миллера и Пателя поставили на место – чтобы военные никаким образом не вмешивались в операцию.

Получив доступ к серверу, они теперь получат прямое свидетельство того, когда им было приказано прекратить подсчет. Они также узнают, кто дал указание прекратить подсчет голосов и кто инициировал алгоритм, который начал переключать голоса. ЦРУ было полностью исключено из этой операции.

https://welovetrump.com/2020/11/15/rep-louie-gohmert-says-u-s-military-has-raided-scytl-server-facility-in-frankfurt-germany-hammer-scorecard-dominion-scytl/ – цинк