 

Елена Воробей попросила льготы на продукты для артистов

16.11.2020, 23:08, Новости дня

Заслуженная артистка РФ Елена Воробей заявила, что большинство зрителей ошибочно полагают, будто трудности пандемии обошли стороной звезд шоу-бизнеса, и призвала власти дать артистам льготы на приобретение продуктов.

По словам юмористки, некоторые люди заблуждаются, считая, что артисты «небожители», которым все достается бесплатно. «Мы живем точно такой же жизнью, как и те, кто приходит на наши концерты. И поэтому мы оказались в очень непростой ситуации», – передает телеканал «Звезда» слова Воробей.

Она также добавила, что у артистов также есть долги, им также нужно помогать родителям, содержать семьи. «Возмущение мое уже на этапе кипения», – призналась артистка.

Также Воробей назвала невозможной работу на четверть зала, так как есть постоянные расходы, которые не зависят от количества зрителей – аренда помещения, оплата аппаратуры, гардеробных. «По факту нам предложили жить на 25%. Вот так я это восприняла», – добавила юмористка.

Кроме того, артистку возмутило отсутствие помощи артистам. «Дайте нам, пожалуйста, артистам, льготу на продукты первой необходимости, позаботьтесь о нас», – призвала она.

Более того, Воробей заявила, что не намерена отказываться от съемок в новогодних шоу и подчеркнула, что звездам не платят за участие в «голубых огоньках». «Мы в них снимаемся бесплатно ради праздника, ради того, чтобы в новогоднюю ночь быть рядом с дорогими зрителями. Вместе петь, говорить тосты, желать друг другу что-то», – заключила артистка.

Ранее Валерий Меладзе обратился к другим артистам с призывом отказаться от съемок в новогодних передачах. Певец пояснил, что без новогодних концертов, отмененных из-за пандемии, нет «ощущения праздника», и если работа артистов на публике запрещена, то сниматься в новогодних передачах тоже не нужно. В поддержку Меладзе выступил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Комментируя ситуацию, певец Лев Лещенко предложил артистам требовать у телеканалов гонорары за съемки в новогодних передачах. Музыкант и композитор Юрий Лоза в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил готовность сняться в новогодней передаче вместо Меладзе и Киркорова.



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