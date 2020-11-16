Член СПЧ: В Совет по правам человека вошли известные и успешные в своих сферах люди

16.11.2020, 23:08, Новости дня

«Новые члены Совета – сильные успешные специалисты из разных сфер. Есть и просто героические люди», – сказал газете ВЗГЛЯД секретарь СПЧ Александр Точенов. Так он прокомментировал кадровое обновление Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое в понедельник провел президент России.

Ответственный секретарь Совета при президенте по развитию гражданского общества правам человека (СПЧ) Александр Точенов считает, что нынешняя ротация Совета – плановая и искать в ней какой-то особой подоплеки на стоит. «Думаю, ротация происходит с той целью, чтобы отслеживать более компетентно разные проблемы, разные стороны общественной жизни, – предположил Точенов. – Когда год назад Валерий Фадеев возглавил СПЧ, он сразу акцентировал внимание на том, что мы будем заниматься не только политическими, но и другими правами, в том числе социальными».

Что касается нынешней ротации, отмечает собеседник, то все новые члены Совета по правам человека – известные и успешные в своих сферах люди, сильные специалисты. «Они внесут каждый со своей стороны в работу Совета что-то новое и полезное», – не сомневается он.

Секретарь Совета особо отметил новую коллегу – заместителя главного редактора журнала «Русский репортер» Марину Ахмедову. «Это замечательный, даже можно сказать, героический журналист, она делала прекрасные репортажи из воющего Донбасса. Марина занимает свою особую позицию, которая, может, кого-то и не устраивает. Впрочем, в состав Совета вообще подбираются люди, которые не всем удобны», – напомнил Точенов.

Также, по словам секретаря, особое внимание из числа новых членов СПЧ привлекает глава Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Боровова. «Это женщина, которая сама переболела раком и после этого еще и родила детей. Человек тоже просто героический. Она сама не понаслышке знает, что такое боль, что такое диагноз «онкология» и как надо помогать таким пациентам. Такой человек – тоже ценное приобретение для СПЧ», – рассказал он газете ВЗГЛЯД.

Еще одним новым членом СПЧ стала бывшая судья Галина Осокина, известная тем, что вместе с Валерием Фадеевым работала в предыдущем составе Общественной палаты. Осокина много лет проработала в Вологодском областном суде, а после почетной отставки переключилась на общественную деятельность, – в частности, занялась защитой прав женщин и детей. Была избрана сопредседателем Национальной родительской ассоциации социальной поддержки . «Наша ассоциация – очень крупное российское общественное объединение родителей. Мы занимаемся вопросами родительского просвещения. В том числе работу ведем не только в области защиты прав, но и в области правового просвещения», – рассказывает газете ВЗГЛЯД ответственный секретарь координационного совета ассоциации Алексей Гусев. Он вспоминает, что Осокина стояла у истоков ассоциации.

«Это было восемь лет назад. Галина Александровна успешно разворачивала работу организации в Вологде. В результате, когда состоялся наш съезд в 2017 году, ее избрали сопредседателем – за федеральный уровень мышления, хороший бэкграунд, прекрасное знание российского законодательства», – рассказал Гусев.

Как ожидается, в Совете Осокина намерена сосредоточиться на проблеме гуманизации правосудия.

Напомним, президент Владимир Путин в понедельник произвел ряд изменений в составе Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Согласно его указу, в состав вводятся: заместитель главного редактора журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова, президент акционерного общества «Крибрум» Игорь Ашманов, президент отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков, президент межрегиональной общественной организации «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуйте!» Ирина Боровова, сопредседатель координационного совета Национальной родительской ассоциации социальной поддержки Галина Осокина.

Этим же указом из состава СПЧ исключены: главный научный сотрудник Института социологии РАН Светлана Айвазова, председатель президиума Московской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство» Юрий Костанов, судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова, директор Института права и публичной политики Ольга Сидорович, доцент кафедры теории и истории права Высшей школы экономики Анита Соболева.

Предыдущая ротация Совета прошла в октябре 2019 года. В частности, вместо Михаила Федотова руководителем Совета был назначен Валерий Фадеев, занимавший на тот момент пост секретаря Общественной палаты РФ. Глава государства также включил в состав совета исполнительного директора МИА «Россия сегодня» Кирилла Вышинского, уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову, президента Центра прикладных исследований и программ Александра Точенова.