Moderna оценила эффективность своей вакцины от COVID-19 в 94,5%

16.11.2020, 22:50, Разное



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Эти данные получены по результатам анализа заболеваемости COVID-19 среди добровольцев, которые участвовали в финальной фазе клинических испытаний вакцины. Как заявил сегодня генеральный директор Moderna Стефан Бансел (Stephane Bancel), из 30 000 участников исследования коронавирусная инфекция подтвердилась у 95. При этом 90 случаев были выявлены в группе плацебо, и только 5 случаев — тех, кто получил настоящую вакцину. Согласно оценке производителя, эффективность вакцины составила 94,5%.

«Это поворотный момент в разработке нашей вакцины-кандидата от COVID-19. Промежуточный анализ клинических испытаний дал нам подтверждение того, что наша вакцина может предотвратить заболевание COVID-19, в том числе развитие тяжелого течения», – заявил Бансел.

Глава Moderna сообщил, что в ходе исследований не было выявлено значительных проблем с безопасностью препарата. Все участники хорошо перенесли вакцинацию, побочные эффекты оценивались как легкие или умеренные, в основном это были мышечные и головные боли.

Экспериментальная вакцина mRNA-1273, созданная специалистами Moderna Inc совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных болезней США, содержит матричные РНК белков коронавируса, на которые организм реагирует выработкой белка, вызывающего иммунный ответ. После представления данных о безопасности препарата Управлению по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) компания подаст заявку на разрешение для экстренного использования вакцины с 2021 года. До конца года Moderna рассчитывает произвести не менее 20 миллионов доз вакцины, а в 2021 году — от 500 миллионов до 1 миллиарда доз.

9 ноября американская фармкомпания Pfizer и ее немецкий биотехнологический партнер BioNTech озвучили предварительные данные об эффективности своей вакцины от коронавируса — свыше 90%. При создании вакцины BNT162b2 также использовалась технология мРНК. Если регистрация вакцины пройдет в ноябре, к концу года компания готова выпустить партию вакцин, необходимой для иммунизации 15-20 миллионов человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила, что будет считать вакцину от COVID-19 эффективной лишь в том случае, если она будет работать в 50% случаев в течение нескольких месяцев.