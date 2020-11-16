 

Мужчины в стрингах и медицинских масках устроили забег в центре Киева

16.11.2020, 22:48, Новости дня

Группа раздевшихся до трусов мужчин устроила забег в центре Киева, сообщают СМИ.

Как информирует РЕН ТВ, «забег в стрингах прошел по подземным переходам в центре Киева». Пока не сообщается, «что именно хотели сказать миру голые бегуны». Забег сняли на видео очевидцы. Obozrevatel пишет, что инцидент произошел в подземном переходе станции метро «Площадь Льва Толстого». Указывается, что мужчины «с медицинскими масками на лицах пробежали мимо ряда, где продают цветы».

В 2019 году голые мужчины в галстуках пробежали по Крещатику в сторону майдана Независимости. Сообщалось, что забег могли устроить «уже известные киевлянам нудисты», которые не раз проводили такие пробежки «в переходе на «Льва Толстого» и в других местах». Отмечается, что тогда голыми бегали «из-за спора».



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